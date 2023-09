Mar de Regil impone tendencia con juvenil microbikini azul: FOTOS

El verano no es la única época del año en la cual podemos darnos escapadas a la playa para disfrutar del calor, conseguir un bronceado icónico o presumir los resultados que el gimnasio ha dejado en nuestra figura, pues también es posible ir en cualquier otra temporada y deslumbrar a todos con lo anterior y al llevar los looks más imponentes. Así lo demostró Mar de Regil con cara al fin de semana, al llevar un bonito traje de baño azul y extra chic.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió una nueva sesión de fotos con la que dejó en claro que la playa es su destino preferido y más porque le permite llevar los bañadores más trendy y femeninos con los que se luce como nadie más. En un mensaje inesperado para presumir un microbikini azul que resulta muy moderno, la famosa dijo: "Favorite outfit : bikini (atuendo favorito: el bikini)".

En más de una ocasión ha derrochado estilo con sus looks de playa. (Foto: IG @marderegil._)

Frente al espejo, Mar de Regil cautiva con coqueto microbikini y se corona como la más bella

En distintas ocasiones Mar de Regil ha compartido las mejores fotos en bikini para demostrar que su sentido de la moda no sólo se lleva en los looks diarios, sino también en los de aquellos días de descanso en la playa y con prendas que son precisas para nadar en el mar o la alberca. Por supuesto, la influencer de 19 años no duda en darle su toque personal al llevar los diseños más arriesgados y con los que puede presumir los resultados del ejercicio.

Tal es el caso de este mircobikini azul eléctrico con el que resaltó su piel bronceada de la forma más chic; mientras que para ese lado glamuroso y juvenil llevó un estampado de pequeños osos de peluche en tonos como el rosa, baby blue o amarillo y que logran un contraste único. Algo que llama la atención de su apuesta perfecta para despedir el verano y darle la bienvenida al otoño.

Pero más allá del estampado y de los colores, Mar de Regil también se sumó a la fiebre de la tendencia de los microbikinis con un encantador diseño en el top que mantiene esa forma triangular y clásica, pero con un escote de infarto que además se acompaña por cintas que caen sobre el abdomen, para así dejar a la vista una figura de infarto. Cabe recordar que la también la estudiante de diseño de modas es una amante del ejercicio, algo que heredó de su mamá, Bárbara de Regil.

Este es el microbikini con el que la joven cautivó en redes. (Foto: IG @marderegil._)

En esta foto en microbikini, Mar de Regil también presumió su lado más romántico al llevar pequeños corazones de colores como forma de broche a lo largo del bañador de do piezas y con los que se logra esa mirada de cintas recorriendo todo el abdomen y la cintura. ¿Le robarías el estilo a la influencer?

Por último, los accesorios resultaron precisos para elevar su outfit playero al máximo nivel con pulseras y collares de perlas, así como algunos otros detalles que ayudan a lograr esa imagen juvenil y digna de una escapada a la playa, en donde la diversión siempre se hace presente con un look en traje de baño como este.