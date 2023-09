¡Te sorprenderás! Mira lo que sucede cuando buscas Taylor Swift en Google ¿Ya lo intentaste?

Los fans de Taylor Swift están sorprendidos y a la vez emocionados por lo que han encontrado en Google. ¿Te diste cuenta? Si no lo has hecho, te cuento que al escribir el nombre de la cantante en el buscador, aparece una misteriosa caja fuerte o "vault" y al hacer clic en ella, se revela un intrigante rompecabezas.

En redes sociales ya se ha vuelto viral esta funcionalidad que acaba de agregar Google. Este interactivo que ha trabajado la compañía en conjunto con la cantante es para hacer mucho más dinámico la revelación de los nombres de las canciones que tendrá la regrabación de su tan exitoso disco 1989 (Taylor’s Version).

¿Cómo se resuelve el Vault de Taylor Swift en Google?

En Google escribe el nombre de “Taylor Swift” y le das en buscar. Luego aparecerá una bóveda azul o un Vault, el cuál arrojará un rompecabezas con letras y números. Para resolver este acertijo debes responder la pregunta que también aparecerá y es: “My name is Taylor and i was born in …” o en español que se traduce así: ‘Mi nombre es Taylor y nací en …” Lo único que debes hacer es seleccionar el año de su nacimiento y listo.

Finalmente, debes volver a escribir en el buscador de Google ‘1989 (Taylor’s Version)’ y listo, te saldrá un nuevo mensaje que dice: “¡Te estará esperando! Te damos la bienvenida a la bóveda de 1989 (Taylor’s Version). Vuelve pronto para ver cómo desbloquearla”

La lista completa de los temas de la grabación de su álbum 1989 (Taylor’s Version) se verá luego de que este acertijo interactivo llegue a ser resuelto por más de 33 millones de usuarios de Google. Así que este es el momento de pasarle la voz a todas las swifties para que se conecten y comiencen a resolver esta pregunta.

