Peso Pluma conquista hasta Taylor Swift en su presentación en los VMAs

La noche de este martes se realizaron los MTV Video Music Awards, conocidos también como VMAs, en donde hubieron varias sorpresas y el poder latino se hizo presente con la presencia de diferentes artistas, uno de ellos fue Peso Pluma, quien se presentó por primera vez en estos premios y conquistó al público al ritmo de la música regional mexicana, y hasta hizo que personalidades como Taylor Swift se movieran al ritmo de su música.

El intérprete de 24 años acudió a este importante premiación debido a que estaba nominado en dos categorías: Artista Latino y Mejor Artista Nuevo, sin embargo, no resultó ganador, debido a que Anitta y Ice Spice se llevaron los galardones, respectivamente. No obstante, esto no le quitó el título de ser el primer artista mexicano en cantar corridos tumbados en el escenario de un evento de talla internacional como este.

Peso Pluma se encontró con diferentes artistas IG @vmas

Así fue como Taylor Swift bailó corridos tumbados de Peso Pluma

"El Doble P" se subió al escenario del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en donde se realizó la premiación, y sorprendió al iniciar con un ensamble de cuerdas que interpretó un fragmento del movimiento “Otoño” de la obra “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi, para después comenzar con “Lady Gaga”, tema que es parte de su más reciente álbum "Génesis". El nuevo ídolo de regional mexicano sorprendió a todos los asistentes e hizo vibrar al público que ahí se encontraba.

En tanto, en un video que está circulando en plataformas como X, Instagram y TikTok, se puede ver que hasta Taylor Swift se sumó a los miembros del público que disfrutaron de su interpretación, ya que mientras Peso Pluma está cantando su sencillo, la artista, de 33 años, se encuentra sentado pero moviendo la cabeza al ritmo de la música. Esta momento fue captado por un asistente que compartió el clip en redes sociales, en donde ya se ha vuelto viral.

La intérprete de "The Man" fue la artista con más premios VMAs, ya que consiguió un total de nueve estatuillas. Además, se robó la atención del público, debido a que disfrutó de cada una de las presentaciones de sus compañeros del medio, pues además de Peso Pluma, se le vio bailando cuando Shakira subió al escenario para hacer un recuento de su trayectoria artística y de sus más grandes éxito a lo largo de los años.

