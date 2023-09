Anette Cuburu: está es la fortuna que cobró por participar una semana en el matutino de la competencia

Anette Cuburu regresó a la televisión luego de cuatro meses de haber abandonado “Venga la Alegría” y lo hizo nada más y nada menos que en un matutino de la competencia y aunque su participación solo duró una semana trascendió que la querida y bella conductora recibió una auténtica fortuna como pago por su extraordinario desempeño en “Hoy Día”, por lo que también se ha especulado que en Telemundo quieren convencerla para que se una de forma definitiva al exitoso programa de revista.

Como se dijo antes, fue en “Hoy Día” donde Anette Cuburu realizó su regreso estelar a la televisión, no obstante, su estancia en el referido matutino de Telemundo solo duró una semana, tiempo que Penélope Menchaca estuvo de vacaciones y fue suplida por la exestrella de “Venga la Alegría”, quien, como de costumbre, tuvo un excelente desempeñó ante las cámaras y demostró por qué es una de las conductoras más cotizadas de la industria del espectáculo.

Anette Cuburu se mostró más que feliz por regresar a la pantalla chica. Foto: IG: anetteoficial

Desde un principio, Anette Cuburu dejó claro que su aparición en “Hoy Día” sería temporal, además, se sabe que fue invitada al programa por Sandra Smester, una de las altas ejecutivas de Telemundo que hasta hace unos meses se desempeñó como directora de contenidos en TV Azteca, por lo que este hecho dio pie a que se generara una versión en la que se asegura que están convenciendo a Cuburu para que se una de forma definitiva al programa producido en Miami, Florida.

¿Cuánto dinero le pagaron a Anette Cuburu por participar en “Hoy Día”?

De acuerdo con distintos portales especializados en las fortunas de famosos, además de recibir un buen trato de parte de todo el elenco y de altos ejecutivos de Telemundo, Anette Cuburu habría recibido un pago de 25 mil dólares por una semana de trabajo en “Hoy día”, es decir, más de 400 mil pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual, lo cual, es una auténtica fortuna, no obstante, es importante señalar que dicho dato no ha sido confirmado de manera oficial por alguna de las partes involucradas.

Anette Cuburu realizó un gran trabajo en "Hoy Día". Foto: IG: anetteoficial

Cabe mencionar que, en caso de ser cierto este dato, Anette Cuburu habría recibido un pago semanal superior al de cualquier otro miembro del elenco de “Hoy Día”, por lo que se ha especulado que esto fue un guiño de la producción para poder convencerla de que se integre de forma definitiva al programa.

De acuerdo con una reciente entrevista que concedió Anette Cuburu, pese a haber quedado fuera de “Venga la Alegría” sigue perteneciendo a TV Azteca, televisora que considera su casa y donde le habrían ofrecido un nuevo y ambicioso proyecto que le daría un giro a su carrera, sin embargo, no ofreció muchos detalles al respecto, además, en esa ocasión refirió que al único lugar al que no iría es a Televisa pues no se sintió cómoda con el trato que recibió durante su estancia en dicha empresa donde formó parte de “Hoy” junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

