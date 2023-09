El drama coreano en el que Lee Min Ho y Kim Woo Bin se pelearon lo puedes ver hoy Netflix

Lee MinHo es uno de los actores favoritos de dramas coreanos, ya que ha estado en las producciones más populares que ha transmitido a nivel internacional el país asiático. Sin embargo, otra de las celebridades que le hace competencia en fama es Kim WooBin, quien a pesar de que estuvo una temporada fuera de los escenarios, aún cuenta con un gran número de fans. Estos dos galanes de los k-dramas unieron su talento en una serie que ahora se encuentra disponible en Netflix y que puedes disfrutar hoy.

Los dramas coreanos se han convertido en el contenido preferido de muchas personas, por esa razón cada cierto tiempo las plataformas de streaming suman estas historias a su catálogo. La que constantemente agrega contenido como este es Netflix, que tiene sus propias producciones y adquiere la licencia de otros, que se han convertido en clásicos para los fanáticos del "Hallyu", conocida también como "Ola coreana".

Lee Min Ho es uno de los actores más populares a nivel internacional Foto: Especial

¿Cuál es el drama en el que Lee Min Ho y Kim Woo Bin se pelearon?

La compañía volvió a agregar a su amplio catálogo "The Heirs", un k-drama que es recordado por ser protagonizado por los actores Lee Min Ho y Kim Woo Bin, quienes tuvieron que pelearse en una de las escenas. En la historia, Min Ho interpreta a Kim Tan, mientras que su compañero encarna a Choi Young-do, su rival que también está enamorado de Eun-sang, una joven que fue interpretada por la actriz Park Shin-hye.

En una de las escenas Young-do llega a la escuela y Kim Tan lo recibe con un golpe, sin embargo, no se queda sin hacer nada, e inmediatamente contesta a la agresión, por lo que sus compañeros de la escuela tienen que intervenir y alejarlos. De los rostros de ambos sale sangre, y siguen discutiendo con palabras. Esta episodio fue uno de los más vistos , y la pelea también se hizo popular en internet, ya que la cadena SBS compartió ese extracto en YouTube y cuenta con millones de reproducciones.

"The Heirs" es una producción del 2013 y se puede encontrar en Netflix por su nombre en español "Herederos", hasta el momento estas disponibles los 20 episodios, no obstante al no ser una serie original de la plataforma es posible que lo retiren del catálogo en algunos meses. A pesar de que es una historia de hace 10 años, la trama gustó mucho ya que se centra en un joven heredero que conoce el amor en una chica que es hija de la ama de llaves de su casa.

