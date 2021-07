Netflix: 3 Dramas coreanos de Park Shin Hye dignos de maratón

Park Shin Hye es una actriz de 31 años que se ha ganado el amor de los fans gracias a sus diversos personajes y principales dramas coreanos al lado de actores como Lee Min Ho, Lee Jong Suk y Hyun Bin. Es una de la estrellas femenina más populares y Netflix tiene para ti sus mejores trabajos.



La actriz ha trabajado en títulos como "You're beautiful", "Pinocchio", "My Girlfriend Is A Gumiho", entre otros. Entre sus más recientes trabajos están "The Call" y "#VIVO", películas de terror y zombies.



Además de su gran talento, ha ganado popularidad por las parejas románticas que protagonizó junto a otros actores que son los galanes favoritos de las fans. Checa las recomendaciones del fin de semana y disfruta de los dramas de Park Shin Hye en Netflix.

Mejores dramas de Park Shin Hye

El mito de Sísifo

Drama de viajes en el tiempo que se centra en Han Tae Sool, un genio y hombres de negocios dueño de "Quantum and Time Company". Tras la muerte de su hermano, comienza a tener un comportamiento extraño y provoca que las acciones disminuyan. Tras realizar un peligroso viaje al descubrir una verdad terrible sobre su hermano, conoce a Kang Seo Hae, una guerrera de élite que lo salva.

The heirs

Uno de los dramas más populares de Lee Min Ho. La historia se centra en Cha Eun San, una chica que viaja al extranjero en busca de su hermana. En Estados Unidos conoce a Kim Tan, un joven rico que se enamora de ella, a pesar de tener un compromiso con Rachel, su prometida.



Cuando ambos regresan a Corea, se reencuentran en el mismo colegio de élite donde estudian; sin embargo, Cha Eun San será víctima de bullying por parte de una resentida y un hermanastro que intentará conquistarla y fastidiarla.

Recuerdos de Alhambra

Drama que puedes ver en pareja protagonizado por Hyun Bin. La historia se centra en Yoo Jin Woo, dueño de una empresa de videojuegos que realiza un viaje a España, pero se enfrentará a un gran peligro cuando queda atrapado en una realidad alterna junto a la gerente del lugar, Jung Hee Jo.



Ambos se enfrentarán a un mundo virtual del que deberán salir con vida, mientras quien mueve los hilos de la partida es un joven jugador.