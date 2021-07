3 Dramas coreanos en Netflix para ver en pareja este fin de semana

Netflix es una de las plataformas más importantes en streaming gracias a su infinidad de contenido original y diverso. Con el fenómeno K-Pop decidieron llegar a una nueva audiencia y explotar la popularidad de las series asiáticas. Cambia tus planes y descubre los mejores dramas coreanos para ver en pareja.

El servicio de paga ha creado algunas series originales desde Corea del Sur que han tenido gran éxito, incluso muchos títulos son exclusivos de Netflix.



Entre sus tramas, podrás encontrar historias de romance, terror, deportes, acción y pasajes de la historia coreana. La originalidad de los dramas le han permitido llegar a públicos diversos, incluso gente que no es fan del K-Pop, por ejemplo, Sweet Home o Kingdom, series de zombies.



Si no tienes plan para estas vacaciones y no has podido salir debido a la pandemia, dale un giro a las citas en pareja y ármate un maratón con los mejores dramas románticos.

Doramas para disfrutar en pareja, con mejores amigas o tu novio

El amor es la meta

Drama deportivo que narra la vida de Ki Seon Gyeom, una estrella del atletismo coreano que cambiará el rumbo de su carrera en la vida para encontrar el amor. Oh Mi Joo es una joven traductora que trabaja en la industria del cine. Ambos se encuentran de manera inesperada y cambian sus vidas, ya que el protagonista cambia sus planes y decide seguir a su corazón por primera vez.

Porque esta es mi primera vida

Drama romántico que narra la vida de Nam Se Hee, un hombre independiente y con su propia casa, pero a sus 30 sigue soltero y no tiene deseos de casarse, además, no tiene dinero para pagar sus deudas. Por otro lado está Yoon Ji Ho, una joven de la misma edad que se queda sin lugar donde vivir debido a su falta de dinero.



Sin embargo, ambos hacen un trato que los obliga a convertirse en compañeros de piso, fingiendo tener una relación y ayudando a resolver sus problemas.

La esposa que conozco

Drama coreano que fusiona los viajes en el tiempo con el romance. Se centra en la vida de Joo Hyuk, quien está casado con Woo Jin desde hace 5 años. Él trabaja en un banco y su pareja como masajista para poder mantener a sus dos hijos pequeños, pero también tienen que pagar su departamento y hacerse cargo de sus padres.



Su vida está llena de deudas, por lo que Joo Hyuk cree que es una mala esposa. Woo Jin se siente estresada por cuidar a sus hijos y tiene un mal temperamento. Cuando el protagonista se reencuentra con su primer amor una tarde en el metro, un señor le da dos monedas mágicas que lo hacen retroceder en el pasado y cambiar su vida: al despertar, su esposa no es otra que la chica que amaba.