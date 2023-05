Boys Over Flowers: Lee Min Ho terminó odiando el dorama coreano y no quiere volver a verlo

Lee Min Ho es uno de los actores de doramas más populares de Corea del Sur, pues tiene una gran trayectoria y ha protagonizado alguna de las series que son todo un referente de la cultura Hallyu. Su salto a la fama fue con "Boys Over Flowers", pero asegura que no la puede volver a ver.

Aunque hubo otros idols K-Pop que hubieran sido elegidos para el protagonista del dorama, fue Lee Min Ho el que finalmente dio vida a "Gu Jun Pyo", el líder de los famosos F4. Tras el gran éxito, el actor se convirtió en uno de los rostros coreanos más populares.

Su personaje en la pantalla fue tal que incluso especularon sobre su relación con su compañera de "Boys Over Flowers", después de este proyecto, Lee Min Ho encabezó otras series igual de exitosas. En años recientes, debutó en Apple TV con su primera serie internacional.

Lee Min Ho no quiere volver a ver "Boys Over Flowers"

Sin embargo, pese a que "Boys Over Flowers" sigue siendo muy famosa gracias a que está en Netflix, Lee Min Ho se arrepiente de esta serie y no quiere volver a verla. Y es que el idol se sometía a horas para tener el peinado que caracterizó a su personaje y que a muchas fans no les gustaba.

Sin embargo, Lee Min Ho reveló "odia" Boys Over Flowers porque se estremece:

Es demasiado cursi

Y es que, el idol quiso deshacerse de la sombra del F4, pues al tener éxito continuó con su carrera para sobresalir con otros personajes tras su salto a la fama. Desde entonces, no ha vuelto a mencionar el dorama que le dio el éxito y los actores nunca volvieron a reunirse años después.