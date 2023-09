Nicola Porcella estaría en "Sólo para mujeres" con una condición que enamorará a las "Nicolitas"

Nicola Porcella es, muy posiblemente, el hombre del momento para millones de mujeres mexicanas que están encantadas con su presencia. Ante esto, el segundo lugar de La Casa de los Famosos México no para de tener reuniones para confirmar futuras participaciones laborales. Ante esto, fue el mismo Nicola quien confirmó que sí participará en una telenovela bajo la producción de Juan Osorio.

Además de la alegría que esto le provoca, Nicola por fin encontró casa en México, un espacio grande e ideal para compartir casa con sus amigos. La dicha llena a Porcella y sus fans, las "Nicolitas", le apoyan incesantemente con cada situación buena que le sucede al joven peruano.

Ante este panorama, Nicola tiene otra posibilidad laboral más que está de la mano del líder del #TeamInfierno Sergio Mayer. Ésta es participar en la nueva versión de "Sólo para mujeres" trae entre manos, algo que Nicola no desestima y, por el contrario, se atrevió a precisar qué necesita para estar dentro de un show de este tipo.

Nicola concretó telenovela con Juan Osorio. Foto: Especial

Tras el éxito arrollador de La Casa de los Famosos México y de todos los integrantes del #TeamInfierno es bien sabido que cada uno ha emprendido proyectos relavantes. En el caso de Sergio Mayer, el estratega de ese reality show, se le recuerda su paso como el líder de "Sólo para mujeres", espectáculo masculino que hace dos décadas fue todo un éxito.

Ante esto, Nicola fue cuestionado sobre si le agradaría participar en este evento, algo que no desechó pero sí estimó qué requiere para dar la talla.

"Es que ahora estoy con mi agenda a full, pero lo hemos hablado y he dicho que sí quiero hacer cosas con Sergio (Mayer) porque es una persona que me ha ayudado muchísimo. No sé si 'Sólo para mujeres' porque yo ya no estoy para eso, no bailo, no bailo, ya tengo 35 años y yo de verdad, no", expresó con sinceridad Nicola.