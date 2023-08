Nicola Porcella busca nacionalizarse como mexicano, esto se sabe

Sin duda alguna, Nicola Porcella se ha convertido en el hombre del momento, luego de haber ganado el segundo lugar en “La Casa de los Famosos México”, el peruano es uno de los más solicitados en eventos sociales, programas de televisión y demás proyectos.

Y es que, mucho se ha dicho que será parte de la nueva telenovela de Juan Osorio en la que también participa Wendy Guevara, sin embargo, de acuerdo con el propio peruano no hay nada confirmado, sin embargo, reveló que debido al gran amor que le tiene a México quiere conseguir la nacionalidad, pero tiene un problema.

Nico cuenta con dos nacionalidades

Foto: IG @nicolaporcella12

En entrevista con varios medios de comunicación, el peruano dijo estar muy agradecido con México, con el público que ha apoyado su paso por nuestro país, a la prensa, por eso y muchas cosas más es que ha buscado obtener la nacionalidad mexicana.

Pese a que Porcella ya comenzó a buscar ser nacionalizado como mexicano, ya que este país le ha dado todo, además de que pretende quedarse a vivir aquí, reveló que tiene un problema y no puede obtener en este momento la naturalización.

¿Nico quiere ser mexicano?

Foto: IG @nicolaporcella12

Y es que, Nicola explicó a los medios de comunicación que él tiene dos nacionalidades, la peruana y la italiana por lo que le explicaron que no puede tener tres nacionalidades, por lo que él cree que deberá abandonar una de las dos que ya tiene.

"Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces, estaba viendo el tema y me dicen que tres no puedo yo quería nacionalizarme por todos los temas que ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso de repente tengo que abandonar una por que tengo dos nacionalidades la peruana y la italiana", dijo Nicola