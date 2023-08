Brincos Dieras quería ser sacerdote pero terminó convertido en payaso por este revelador motivo

Roberto Carlo, quien es mejor conocido por su famoso personaje de “Brincos Dieras”, es considerado como una de las máximas figuras de la comedia en México desde hace ya varios años, sin embargo, su destino pudo haber sido sumamente diferente pues el payaso más viral de todo el internet confesó en una reciente entrevista que ofreció que su verdadera intención en la vida era ser sacerdote, sin embargo, el destino se encargó de convertirlo en uno de los comediantes más exitosos del momento.

Estas declaraciones de “Brincos Dieras” fueron realizadas durante una entrevista que le concedió a “Margara Francisca”, el icónico personaje de Lalo España, quien durante la charla le preguntó a payaso si era cierto que había estado en una congragación católica porque quería dedicarse al sacerdocio y el comediante aseguró que sí sin si quiera titubear, sin embargo, no logró su objetivo porque precisamente fue en una iglesia donde ofreció su primer show como payaso.

“Me hice payaso dentro de una iglesia, yo no sabía que iba a participar en ese evento, pero había una peluca, un traje, me los puse y total, hacemos dinámicas con los niños, les damos premios, fue exactamente un 30 de abril del 97-98 más o menos, pero sí, yo quería ser sacerdote”, señaló Brincos Dieras, quien señaló que tras su primera experiencia dando show ya no hubo poder humano que lo retirará de esta noble ocupación en la que se ha desempeñado por más de dos décadas.

Cabe señalar que, en otra entrevista que “Brincos Dieras” le concedió a Fernando Suarezserna y Adrián Marcelo señaló que además de haber querido ser sacerdote de la iglesia católica, también se le presentó la oportunidad de ser sacerdote dentro de la santería pues asegura que le dijeron que “tiene un don” y que trae “cargando muertos buenos”.

Brincos Dieras es todo un fenómeno en plataformas digitales. Foto: IG: brincosdierasofficial

“Tengo un camarada de una religión que se llama yoruba, es de Cuba y siempre se me queda viendo y me dice ‘es que tú tienes el don, tú si te metes a mi religión brincarías directo a ser no sé qué, porque tú tienes ese don’, hasta me asusta el vato, porque no aguanto el saco cuando estoy sentado y me lo quito y me dice, 'tras muertos ahí cargando atrás de ti, pero son muertos buenos'”, explicó el comediante.

¿Cuáles fueron los humildes trabajos de “Brincos Dieras” antes de ser famoso?

Durante la referida entrevista con “Margara Francisca”, “Brincos Dieras” fue cuestionado sobre los trabajos que tuvo antes de que saltara a la fama y Roberto Carlo confesó que fue limpiaparabrisas y que vendía fruta de manera informal, no obstante, reiteró que siempre se ha ganado el dinero de manera honesta y que nunca anduvo en malos pasos, además, fiel a su estilo, señaló que intentó ser stripper, pero “no se le dio”.

Brincos Dieras es uno de los comediantes más solicitados del gremio. Foto: IG: brincosdierasofficial

“Yo sí le sufrí un chin… tuve muchos trabajos, todos fueron en la calle, pero me gustaba traer dinero en la bolsa, aunque fueran cinco pesos, pero míos, nunca le entré a la rata y como quiera aquí andamos, trabajé vendiendo fruta, fui limpiavidrios y quise ser stripper, pero no se me dio”, señaló entre risas el comediante que de tener estos trabajos humildes pasó a ser uno de los artistas más lucrativos del momento.

