VIDEO: Brincos Dieras fue lesionado por su propio público y terminó en el hospital

El pasado fin de semana el afamado payaso “Brincos Dieras” causó una gran preocupación entre sus fans debido a que, tras haber finalizado su show en Torreón, Coahuila salió del inmueble en el que se presentó a bordo de una ambulancia, por lo que se realizaron distintas especulaciones al respecto, sin embargo, el propio comediante salió a explicar qué es lo que verdaderamente ocurrió y cuál es su situación médica actual.

Fue el pasado viernes 11 de agosto cuando “Brincos Dieras” se presentó en el Coliseo Centenario de Torreón como parte de su nueva gira y tal como se esperaba el espectáculo del comediante cuyo nombre real es Roberto Carlo, fue todo un éxito y aunque para el público todo terminó sin incidencias al final del espectáculo el afamado e irreverente payaso tuvo que salir a bordo de una ambulancia, por lo que se realizaron distintas especulaciones al respecto, incluso, hubo quien dijo que había sufrido un infarto, sin embargo, tuvieron que pasar casi 24 horas para que el propio cómico a aclarar por qué fue trasladado al hospital.

Brincos Dieras sufrió una lesión en la costilla. Foto: IG: brincosdierasofficial

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde “Brincos Dieras” confirmó que sí fue trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia y detalló que todo se debió a que durante una dinámica en la que subió a un par de hombres del público, terminó sufriendo una lesión debido a que un par de sus admiradores le aplicaron lo que se conoce en lucha libre como una “plancha” por lo que el comediante se lesionó una costilla, aunque aclaró que no hubo fractura, no obstante, mencionó que por instrucciones médicas por ahora no podrá hacer esfuerzos.

“¡Mi raza, estoy bien! Sí me llevó la ambulancia porque pensaron que era una fisura, pero bendito Dios solo fue el golpe con medicamento sale. Gracias a la raza de Torreón. Nos la pasamos con madre y ‘el show debe continuar’, solo pido de su comprensión ya que no puedo hacer esfuerzos y no habrá maromas, posiciones con brincos y helicópteros, muchas gracias” fue el texto que escribió “Brincos Dieras” en su perfil oficial de Instagram.

El comediante aseguró que sintió que le "tronó" una costilla. Foto: IG: brincosdierasofficial

Así fue el momento en el que “Brincos Dieras” salió lastimado

En adición el texto difundido por “Brincos Dieras”, el simpático payaso difundió un video en el que se pudo apreciar el momento exacto el que salió lastimado en pleno show y las imágenes revelaron que el comediante invitó a subir a dos hombres al escenario, quienes comenzaron a luchar con la intención de tirarse al suelo para hacer alusión a prácticas sexuales, sin embargo, el comediante quedó en medio del forcejeo y fue a dar al suelo, por lo que enseguida los hombres se le lanzaron como si le estuvieran haciendo una “plancha” y en las imágenes se pudo ver el gesto de dolor cuando le cayó encima el segundo sujeto.

Cabe mencionar que, Roberto Carlo sí se pudo poner en pie por sí mismo y hasta confesó que sintió que le tronó la costilla con un visible gesto de dolor, sin embargo, en una muestra de profesionalismo, el payaso no se volvió a quejar y culminó su espectáculo pese a la incomodidad que sentía.