Brincos Dieras rompe el silencio tras su hospitalización: “Toca descansar”

El pasado fin de semana la industria del espectáculo en México se conmocionó antes la noticia de la repentina hospitalización del comediante regiomontano, Roberto Carlo, quien es mejor conocido por su simpático e irreverente personaje de “Brincos Dieras”, sin embargo, luego de un par de días de preocupación e incertidumbre el querido cómico decidió romper el silencio y salió a aclarar qué fue lo que le ocurrió y detalló cuál es su situación médica actual.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la noticia de la hospitalización de “Brincos Dieras” se dio a conocer la noche del sábado 1 de julio a través del perfil oficial de la empresa que lo representa, la cual se llama “Elite Entertainment Group”, quienes en un comunicado señalaron que se había tomado la decisión de posponer la fecha que ofrecería en Detroit, Michigan a causa de una emergencia médica del cómico, sin embargo, no entraron en detalles al respecto, lo cual, causó una gran preocupación entre sus fans.

El querido comediante causó una gran preocupación entre sus seguidores. Foto: IG. brincosdierasofficial

La mañana del domingo 2 de julio, la empresa antes mencionada emitió otro comunicado en el que se informó el aplazamiento de una segunda fecha que también estaba programada para el pasado fin de semana y respecto a la salud del payasito señalaron que por indicaciones médicas debería guardar reposo absoluto, pero no ampliaron la información por lo que se mantuvo la incertidumbre entre sus seguidores.

“Brincos Dieras” reaparece tras su hospitalización

Fue la noche del domingo 2 de julio cuando “Brincos Dieras” emitió un comunicado a través de su perfil oficial de Instagram en el que dejó ver que todavía se encuentra en Detroit, Michigan y lo primero que hizo fue agradecer la preocupación de sus fans, además, pidió no hacer caso a noticias alarmistas sobre su salud, posteriormente confirmó que necesita estar en reposo absoluto y reveló que su hospitalización se originó por un golpe de salud que se complicó por una infección estomacal y cansancio físico.

Brincos Dieras deberá mantenerse en reposo absoluto para poder recuperarse. Foto: IG: brincosdierasofficial

“Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí. ¡Estoy bien!, no hagan caso a las noticias falsas que andan circulando por ahí. Gracias a todos los que han dejado un mensaje de apoyo o de carrilla. Por el momento toca descansar, para poder estar haciendo lo que tanto me gusta el próximo fin de semana. Solo fue un golpe de calor que se me juntó con cansancio y una infección estomacal”, señaló “Brincos Dieras” en su comunicado, el cual finalizó agradeciendo al personal médico que lo atendió.

El próximo show de “Brincos Dieras” está programado para el sábado 8 de julio en Recital Hall de Laredo, Texas y posteriormente iniciará una intensa gira por Europa junto a José Luis Zagar con quien hará dupla en el tour llamado “Ya se los cargó el payaso”, el cual, recorrerá diversas ciudades de países como España, Francia, Alemania, Países Bajos y Dinamarca.