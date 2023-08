VIDEO: Peso Pluma conquista hasta a los rockeros más rudos, así cantan “Ella baila sola”

El furor de Peso Pluma aún está presente a nivel mundial, pues el joven de 24 años sigue expandiendo sus canciones y corridos en diversos países en donde su trabajo está en los primeros lugares de popularidad y conquista no solo a personas a fines con el regional mexicano sino también de otros géneros.

Tal y como pasa con los músicos de R Stock Band quienes dieron a conocer su cover de la canción “Ella baila sola”, famosa en voz de Peso Pluma y Eslabón Armado, lejos de ser criticados por la audiencia, los artistas generaron cientos de reacciones y buenos comentarios que se pueden leer en la publicación en TikTok e incluso les dicen que esa versión es mejor que la original de los gruperos.

“Pidan los permisos y súbanla a Spotify”, “Es que no es la letra, es el intérprete y estos compás se la rifaron 10 de 10”, “La que anda rokeando solaaaa”, “Nos gusta esta versión mucho mejor” y “Ya decía yo que la melodía no era mala, hasta me estaba dando miedo escucharla, me salvaron carnales”, son algunas de las opiniones que se leen en la plataforma