MasterChef Celebrity: filtran el nombre del famoso que será eliminado hoy domingo 27 de agosto

Este domingo 27 de agosto se transmitirá el programa número dieciséis de la actual temporada 2023 de MasterChef Celebrity y como en cada capítulo los fans del exitoso reality show culinario de TV Azteca se han mostrado interesados por saber quién será la siguiente personalidad en ser eliminada, por lo que en esta nota te diremos quiénes son los participantes que se perfilan para abandonar “La Cocina Más Famosa de México”.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que durante la actual temporada las páginas de spoilers no han sido tan certeras en sus predicciones, sin embargo, esto no ha evitado que hagan de las suyas y para disminuir su margen de error han revelado dos o más participantes que podrían salir cada semana y para el episodio de este domingo 27 de agosto no fue la excepción.

¿Qué famoso será eliminado de MasterChef Celebrity este domingo 27 de agosto?

En esta ocasión las página de spoilers ponen como principal candidato a ser eliminado de MasterChef Celebrity 2023 a Eduardo Capetillo Gaytán, quien ha sido uno de los participantes más irregulares de los últimos capítulos, por lo que a estas alturas de la competencia, sus errores terminarían pasándole factura, sin embargo, su nombre es el único que aparece en esta lista negra pues también figura Romina Marcos, quien ha llegado a estas alturas de la competencia casi de manera fortuita pues los fans del programa consideran que debió haber sido eliminada desde hace varios programas, no obstante, la suerte finalmente se le podría acabar.

Eduardo Capetillo y Romina Marcos se perfilan como los principales candidatos a abandonar MasterChef Celebrity. Foto: IG: masterchefmx

Es importante reiterar que la información antes mencionada todavía no es oficial pues dichos datos fueron retomados de publicaciones de distintas páginas de spoilers especializadas en reality shows de la televisión mexicana, por lo que solo resta esperar al programa de este domingo 27 de agosto para saber quién es el decimosexto eliminado de MasterChef Celebrity 2023.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de MasterChef Celebrity?

De acuerdo con los avances liberados por la producción de MasterChef Celebrity, en el programa de este domingo 27 de agosto las cinco celebridades que quedan en competencia se estarán jugando su pase a la semifinal, por lo que deberán emplearse al máximo en sus respectivas estaciones de cocina.

Según se pudo ver, todos y cada uno de los participantes estarán concentrados al máximo y en el caso de Eduardo Capetillo Gaytán declaró que se arriesgó con un platillo que podría llevarlo a la semifinal, sin embargo, si no le sale como esperaba podría despedirse de la competencia, lo cual, hace más fuertes las teorías de su eliminación, no obstante, todavía nada está escrito y podría pasar cualquier cosa.

¿Qué famosos siguen en competencia en MasterChef Celebrity?

Hasta el momento, los quince eliminados de MasterChef Celebrity México 2023 son: Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gaby Goldsmith, el padre José de Jesús, Jimena Longoria, Emir Pabón, Jorge “El Travieso” Arce, “El Cibernético”, Lis Vega, Ivonne Montero, Ana Patricia Rojo, Alma Gómez ‘Cositas’, Manu Nna y Fabiola Campomanes mientras que los que siguen en competencia son: Irma Miranda, Eduardo Capetillo Gaytán, Paco Palencia, Romina Marcos y Mónica Dionne.

El nuevo episodio de MasterChef Celebrity se transmitirá este domingo 27 de agosto en punto de las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO, además, al finalizar el programa el capítulo también se podrá ver a través del canal oficial de YouTube de “la cocina más famosa de México” y en HBO Max.

