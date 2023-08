Fabiola Campomanes tiene el conjunto de lencería perfecto para lucir sensual a los 51 años

Fabiola Campomanes sorprende a sus más de 1.7 millones de seguidores en Instagram al subir una serie de imágenes en donde luce espectacular a sus 51 años, pues para capturar el momento lleva puesto un conjunto de lencería en color negro con el que realza su tonificado cuerpo.

La actriz dio a conocer las graficas junto a un mensaje con el que dejó claro que no siempre tienen la autoestima alto y que en distintas ocasiones se ha llegado a cuestionar sobre su aspecto físico, incluso una de las cosas que confesó es que las imágenes no son recientes y que no las había sacado a plataformas por su miedo a la crítica.

Fabiola Campomanes es originaria de la Ciudad de México. Captura de pantalla IG/fabiolacampomanes

“Les dejo estas fotos, que no publiqué, porque no me sentía cómoda con mi cuerpo y quería estar más delgada. Hoy me da risa. A veces nos preocupa tanto la crítica y la más severa es la que nos hacemos a nosotr@s mism@s. La perfección existe en la naturaleza y en nuestros corazones. ¡Les deseo que no se critiquen!! Besos”, dice el escrito con el que acompañó la serie fotográfica.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios en donde sus amigos del medio y sus fanáticos ofrecieron algunas palabras para Fabiola Campomanes en donde destacan que siempre ha sido una mujer muy bella, pero que también triunfa por su talento actoral y por los personajes en diversas telenovelas, series y películas a lo largo de su trayectoria.

Tiene una larga trayectoria. Captura de pantalla IG/fabiolacampomanes

Fabiola Campomanes y su romance con Eduardo Capetillo Jr.

La actriz fue una de las famosas que formaron parte del reality show MasterChef Celebrity y aunque ya no está en la contienda por ser la mejor cocinera, su paso por el programa la llevó a estar en medio de varias polémicas, una de las que más sonó fue la de su presunta relación con su compañero Eduardo Capetillo Jr.

Hay que recordar que el chico es hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán, por lo que una de las cosas que más les cuestionaban a los supuestos enamorados era la diferencia de edad, ya que él tiene 29 años y ella 51, pero hace unos días fue Fabiola la que explicó que no hay nada más que una buena amistad y que le da mucha tristeza que el público considere que existe algo más

Es una mujer muy talentosa. Captura de pantalla IG/fabiolacampomanes

Otra de las cosas que Fabiola Campomanes menciona es que incluso tuvieron que terminar con su amistad, esto debido a que los chismes y especulaciones no acabaron, por lo que mejor se alejaron y dieron por culminada cualquier comunicación que los llevara a ser presa de noticias sin fundamento por el bien de sus carreras.

Se conocieron en el programa televisivo. Captura de pantalla IG/eduardocapetillog

