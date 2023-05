VIDEO | Víctor González recuerda su apasionada relación con Fabiola Campomanes ¿aún la ama?

En septiembre de este 2023 cumplirá 50 años de vida. Ha andado en el mundo de las telenovelas durante tres décadas y es, muy posiblemente, uno de los actores en mejor estado físico atlético de la actualidad. Es Víctor González, quien prefiere dedicar el tiempo a mantener su salud en óptimas condiciones y a pasar tiempo de calidad con su hijo, suficiente esto como para no pensar en tener una relación de pareja.

Con la soltería como fiel compañera, Víctor admitió que sí llega a pensar en tener alguna amistad con algo de cariño, pero que por ahora nada es formal. Ante esto, fue cuestionado sobre si volvería con alguna ex novia y, sin dudar, surgió el nombre de Fabiola Campomanes.

Es uno de esos galanes maduros que se preocupa por estar muy sano. Acorde a ello, sabe que es atractivo para las mujeres, pero no pierde la cabeza y se enfoca en lo verdaderamente importante para él.

"Yo soy feliz con mi vida, estoy muy dedicado a mi hijo, le doy mi tiempo y vacaciones a él. No estoy solo en la vida, pero ya llegará alguien con quien formalice bien. No podría ser que son 'amigovias' pero formalizar o presentarle a mi hijo, pues no por ahora", reveló.

Cuestionado sobre si mira al pasado para pensar o desear establecer de nuevo una relación de pareja con alguna ex, Víctor González dejó claras algunas cosas.

Y, ante la duda de sus ex, González sonrió y reflexionó:

"Tampoco digo que no retomaría un amor del pasado, pero con Fabiola no creo porque ya ella tiene su vida hecha y nos queremos mucho como amigos, pero sí me gusta reencontrarme a veces con mis ex novias de años", prometió.