Biby Gaytán felicita a su esposo Eduardo Capetillo con coqueta foto en look de short corto

Este jueves 13 de abril el actor y cantante, Eduardo Capetillo estuvo de manteles largos por su cumpleaños 53, y entre las felicitaciones que recibió destacó la de su esposa, la guapa Biby Gaytán, quien compartió bellas palabras para su pareja, con una coqueta foto en la que se luce con un look de short corto y traje de baño floral, llevándose todas las miradas por su estilo juvenil y moderno.

Gaytán, de 51 años, es originaria de Chiapas, comenzó su carrera a finales de los años 80, luego de ser elegida en una audición para formar parte del grupo "Timbiriche". En 1991 realizó su primera telenovela con el papel de Marimar en "Alcanzar una estrella II", y desde ese momento se convirtió en una de las favoritas de la farándula, pues desde sus inicios conquistó la pantalla chica con su estilo.

Biby Gaytán enamora en look de short corto

La actriz y cantante tiene una carrera sólida en el medio del espectáculo, aunque se retiró por varios años para dedicarse a su familia. Actualmente se ha posicionado como un ícono de moda, confirmando que el tiempo es su gran aliado, pues son muchos los que aseguran que tiene el secreto de la eterna juventud, y así lo dejó ver con su reciente publicación para felicitar a su esposo.

Así celebró Biby Gaytán a su esposo. Foto: IG @bibygaytan

"Muchísimaaaaaas Felicidadeeeeees amor de mi vidaaaaa!!! Que cumplas muchísimos años más y que sigamos siendo testigos del gran ser humano que eres!!! Dios te bendiga siempre mi amoooooor!!! Felices 35!!!! Ah no, 53!!! Es que me hice bolas!! @eduardocapetillog @paucapetillog @alecapetilloga #Manu #Dani", escribió Biby para acompañar la publicación en Instagram que ya ha logrado sumar 104 mil "me gusta" y miles de comentarios.

En la imagen se puede ver a la actriz acompañada de su esposo, dando cátedra de moda para las mujeres maduras con su look juvenil y moderno, pues Gaytán viste un short corto de mezclilla que destaca por su talle alto, perfecto para estilizar la figura, que combinó con un bañador de manga larga con estampado floral, pieza coqueta con espalda descubierta, look que complementó con un pañuelo rojo en su cabeza.

La actriz impone estilo con sus looks frescos y juveniles. Foto: IG @bibygaytan

Biby se ha convertido en una de las celebridades de la farándula mexicana con mejor estilo para vestir, dando cátedra de moda con cada uno de los looks que luce en redes sociales, y lo confirmó con el outfit que usó para festejar a su esposo, con el que dejó encantados a sus fans, y con el que también demostró que los años no pasan por ella, pues aunque se trata de una serie de fotos tomadas hace unos años, deja claro que la edad y la moda no están peleadas.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se casaron en el año 1994 y formaron una gran familia, pues recordemos que la pareja tiene cinco hijos: Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel. La pareja se ha mostrado como una de las más sólidas del medio del espectáculo, y sin duda es la actriz la que destaca por ser una mamá con estilo, como lo demuestra con cada una de las publicaciones que comparte.

