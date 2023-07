Eduardo Capetillo Jr. estrena romance con famosa actriz mexicana 22 años mayor que él

Desde hace varias semanas, los fanáticos de “Masterchef Celebrity 2023” se han dado cuenta que en la cocina más famosa de nuestro país existe un intenso coqueteo entre dos de los participantes de este famoso reality show.

Se trata de Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr, quienes en diversas ocasiones se han lanzado miradas coquetas, e incluso en alguna ocasión la actriz le lanzó algunos piropos al hijo de Bibi Gaytán, sin embargo, todo parece señalar que a él no le es indiferente la actriz de 50 años.

Si bien, Campomanes ha sido duramente señalada por coquetear con Eduardo Capetillo JR. pues en redes sociales aseguran que la actriz ya es muy grande para él, y es que, la diferencia de edad es de 22 años.

“Podría ser su madre”, “Quiere colágeno puro”, “Fabiola eligiendo mal a sus parejas siempre”, “Ay no la campomanes, de por si le gustan menores pero que tampoco se pase”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Ante esto, “La comadrita”, experta en espectáculos lanzó en su cuenta de twitter la información en la que presuntamente se confirma esta relación, acompañada de una foto de Fabiola Campomanes y Eduardo Jr.

La comadrita lanzó esta información en su cuenta oficial

Foto: TW @lacomaditaof_

Sin embargo, aunque hasta la redacción de esta nota no hay un romance confirmado formalmente por alguno de los involucrados, una de sus excompañeras del reality show culinario dio detalles de lo que vivían Campomanes y Eduardo Jr. detrás de cámaras.

Y es que en entrevista con diversos medios de comunicación Ivone Montero quien ya fue eliminada de Masterchef Celebrity 2023, fue cuestionada por algunos reporteros sobre si ella se dio cuenta del romance entre sus compañeros.

Y aunque no confirmó que hubiera un romance entre Fabiola Campomanes de 50 años y Eduardo Capetillo Jr. de 28, la también cantante reveló que siempre estaban juntos y tenían una gran química además que

“Todos los veíamos, yo los vi siempre juntos, alegres, no había un coqueteo así sexual porque no lo ví, había mucha cercanía entre ellos, una gran complicidad, una gran afinidad entre ambos, no te puedo decir más que eso, pero sí se veían bien juntos”, dijo Ivone Montero a los medios de comunicación sobre Fabiola y Capetillo Jr.