Ricardo Peralta denuncia que clonaron su boleto para ver a Taylor Swift, así reaccionó el ganador de MasterChef Celebrity

A pesar de que el concierto de Taylor Swift fue todo un éxito y muchos de sus fans quedaron satisfechos con su primer show, lamentablemente algunos de sus admiradores reportaron que no pudieron ingresar debido a que les clonaron sus boletos. Esta situación no fue exclusiva de los seguidores de la cantante, también de las celebridades pues Ricardo Peralta, ganador de MasterChef Celebrity, denunció en sus redes sociales que no pudo ingresar al estadio.

Este jueves 24 de agosto, se realizó el primer, de cuatro conciertos que dará la intérprete de "The Man" en el Foro Sol de la Ciudad de México. A pesar de las medidas de prevención que tomó Ticketmaster para prevenir que se duplicaran los accesos o la reventa como pasó con Bad Bunny en 2022, algunas personas reportaron que no pudieron pasar con sus boletos, incluido el influencer y actor, quien dijo que estaba molestó por la situación.

La cantante dio su primer concierto de "The Eras Tour" en México X @taylorswift13

Así fue como a Ricardo Peralta le clonaron su boleto para Taylor Swift

La celebridad de internet conocida como "Pepe" del canal de YouTube "Pepe y Teo", compartió en sus historias de Instagram como se dirigía al concierto de Taylor Swift en compañía de su novio, Charly Portocarrero, la sobrina de éste y su amigo, el fotógrafo Alejandro Ibarra. Momentos más tarde, el ganador del reality show de cocina compartió una foto en la que anunció que su boleto había sido duplicado por lo que no pudo ingresar al concierto.

"Mi boleto fue clonado. No puede entrar a ver a Taylor Swift", escribió en la foto en la que aparece afuera del estadio y alado de un negocio callejero. En la imagen está parado luciendo un gabardina, que cubre el outfit inspirado en "Tay Tay", el cual eligió para la noche, asimismo entre sus manos sostiene una bolsa de plástico, un requisito que había puesto la boletera para dar el acceso a los "swifties".

Pepe se quedó afuera del concierto de Taylor Swift IG @torpecillo

Posteriormente, subió un par de videos en los que confirmó que se había dirigido a su casa después de no poder arreglar la situación y entrar al show de Taylor Swift. Ricardo Peralta no dio detalles de lo que pasó, pues aseguró que más adelante le contaría a sus fans, sin embargo, se dijo molesto porque se había quedado fuera del espectáculo, pero también estaba apenado con sus acompañantes, ya que tampoco pudieron ingresar.

Finalmente, después subió un pequeño video del momento exacto en el que los encargados de revisar los accesos lo detuvieron en la entrada debido a que presentaba problemas con el boleto. En el clip se puede escuchar como sus fans le gritan tratando de llamar la atención, no obstante, no los atiende porque está hablando con el personal del lugar. "Está bien entretenido con lo de los boletos", se escucha decir a la persona que grabó.