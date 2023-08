Carlos Santana se disculpa por dichos transfóbicos

Tras algunos días de polémica por un pequeño discurso ofrecido durante una presentación en Estados Unidos, el músico mexicano Carlos Santana pidió disculpas a miembros de la comunidad LGBT+ por unas declaraciones consideradas transfóbicas.

Las declaraciones, realizadas durante una presentación del músico originario de Autlán de Navarro, Jalisco, fueron duramente criticadas por miembros de la comunidad transgénero al considerar que se pueden tomar como contrarias a ellos.

El músico desató las críticas de la comunidad LGBT+ debido a una opinión. Foto: X / Carlos Santana

¿Qué dijo Carlos Santana?

Durante una presentación que realizó en Nueva Jersey, Carlos Santana aseguró que “una mujer es una mujer y un hombre es un hombre”, expresión que generó las protestas de activistas transgénero.

“Cuando Dios nos hizo a ti y a mi, antes de que saliéramos de la matriz, sabías quién y qué eras. Después, cuando saliste, viste cosas y comenzaste a creer que podrías ser algo que suena bien, pero sabes que no es correcto.

Santana explicó su postura durante una presentación en Nueva Jersey. Foto: X / Carlos Santana

“Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Eso es. Lo que quieras hacer dentro del clóset, es tu problema. Yo estoy bien con eso”, señaló el guitarrista durante una pausa en su concierto.

En esa misma presentación, Santana manifestó su solidaridad con el comediante Dave Chapelle, quien también ha sido criticado por sus bromas y opiniones sobre la comunidad LGBT+.

Carlos Santana se disculpa por sus opiniones

Tras el revuelo que causó en redes sociales el video en el que se muestra externando su opinión, el músico mexicano empleó su cuenta oficial de Facebook para pedir disculpas por lo comentado en el escenario.

El músico mexicano reconoció la valentía de las personas de la comunidad LGBT+. Foto: X / Carlos Santana

“Pido disculpas por mis comentarios insensibles, pues no reflejan que deseo honor y respeto para los ideales y creencias de todas las personas. Comprendo que lo que dije hirió gente y eso no era mi intención- Sinceramente me disculpo con la comunidad transgénero y todos a los que haya ofendido.

El músico pidió disculpas por sus dichos anteriores. Foto: X / Carlos Santana

“Esta es mi meta que intento lograr todos los días. Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no. Este es el planeta del libre albedrío y todos tenemos este regalo. Ahora quiero conseguir esta meta de ser feliz y divertirme y que cualquiera crea lo que desee y siga sus corazones sin miedo”, concluyó.