Papás de Yahritza y su Esencia aseguran que las críticas "quiebran su corazón"

Después de que los integrantes de Yahritza y su Esencia fueran duramente criticados tras lanzar comentarios contra la comida mexicana, los padres de los jóvenes artistas rompieron el silencio y dieron su opinión sobre la polémica en las que están involucrados sus hijos. Los señores respondieron con sinceridad y aseguraron que toda esta situación les "quiebra el corazón", pues no sólo el público se ha lanzado contra los cantantes, sino también contra la familia.

Recientemente, el locutor Pepe Garza fue a la casa de los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez, los cuales desde hace unas semanas se encuentran en el escándalo tras la ola de críticas en su contra. En la entrevista, los intérpretes de "Frágil" recordaron que a pesar de que ya pidieron disculpas por sus palabras sobre las comida y algunos aspectos de la cultura mexicana, aún siguen recibiendo ataques que han comenzado a preocupar a los jóvenes.

Yahritza y su Esencia ya pidieron perdón por sus comentarios IG @yahritzaysuesencia

Los papás de Yahritza defienden a sus hijos

Durante la conversación, el padre de la cantante aseguró los comentarios que hay en redes sociales en contra de sus hijos son muy difíciles y dolorosos de afrontar. “Yo no le deseo el mal a nadie. Ya lo que hicieron lo hicieron", destacó Don Pepe, que cuando recordó los videos que rondan en plataformas digitales en donde hacen referencia a sus hijos, no pudo aguantar las lágrimas e indicó que siempre les transmitió sus conocimientos sobre la cultura mexicana.

"(En los videos) dicen que los papás no les dimos un buen ejemplo. Todo el tiempo yo les he inculcado lo de México, lo que hay en México", destacó el señor, quien junto con su esposa coincidió que "Le duele mucho a uno ver tanta cosa, no se ponen a pensar que le quiebran el corazón a una persona”. La familia se dejó ver muy afectada por toda la situación que están enfrentando los intérpretes de regional mexicano, que en pocos días perdieron popularidad en redes y plataformas de streaming.

Uno de los familiares, el cual no se dio a conocer qué parentesco tiene con los intérpretes de "Soy el único", manifestó que la familia siempre será humilde y que al final del día todos somos humanos. “Siempre vamos a ser humildes y creo que aparte de eso es nada más entender que todos somos humanos", destacó para defender a los integrantes de Yahritza y su Esencia, que también tienen miedo de salir a la calle por las críticas y amenezas.