¿Se aleja de la música? Cazzu presume su baby bump en portada de revista y realiza fuerte declaración

Julieta Emilia Cazzuchelli, quien es mejor conocida como Cazzu, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió su baby bump en la portada de la revista Rolling Stone, además, la cantante concedió una entrevista en la que realizó distintas revelaciones pues contó cómo es que Christian Nodal la ayudó a superar su miedo al amor y a formar una familia. Además, contó qué es lo que tiene planeado para su futuro dentro de la música una vez que se convierta en madre.

En la fotografía que fue utilizada para ser la porta da la revista Rolling Stone, Cazzu apareció sentada sobre una banca de madera y piel y detrás de ella estaba un telón de terciopelo en color negro y respecto a su outfit estaba utilizando unos enormes pantalones en color negro y sobre su tórax solo llevaba un bra de cuero decorado con estoperoles pues en esta ocasión lo que pretendía era presumir su baby bump pues ya entró en la última fase de su embarazo, aunque fue muy cuidadosa para no revelar cuándo es que se convertirá en madre.

Así lució Cazzu su baby bump en la portada de Rolling Stone. Foto: IG: rollingstoneenespanol

Durante la entrevista, Cazzu habló sobre sus orígenes en la música y sobre el estrepitoso camino que tuvo que atravesar para lograr ser considerada como “La Jefa del Trap” pues contó que el hecho de ser una mujer jujeña (de Jujuy, al norte de Argentina) le valió ser víctima de racismo y clasismo, sin embargo, su convicción de denunciar las injusticias y cualquier otra irregularidad social la hizo destacar dentro de la industria, lo cual, resultó una auténtica transgresión por lo que ha seguido explotando esta faceta.

En algún otro momento de la entrevista, la trapera se sinceró sobre su personalidad y contó que hay una especie de partición pues cuando es Cazzu adopta una actitud “más social” pues siempre quiere “patear el avispero”, lo cual, también refleja su aspecto físico, sin embargo, detalló que debajo de los escenarios, cuando ya es Julieta, se considera como una abuelita, pues es bastante relajada y confesó que, durante su embarazo, además de leer, le gusta tejer.

“La gente piensa que soy así, que vivo metiéndome cosas por la nariz, que me encanta el alcohol, la fiesta y que soy re loca, y soy re abuelita. Soy una señora jubilada”, comentó Cazzu entre risas para la revista Rolling Stone.

Cazzu ya entró en la recta final de su embarazo. Foto: IG: rollingstoneenespanol

Christian Nodal cambió su concepto del amor

En la misma charla, le recordaron a Cazzu que hace algunos años había declarado que le tenía más miedo al amor que a la muerte y que no tenía tiempo para romances, por lo que fue cuestionada sobre lo que la hizo cambiar de postura y señaló que simplemente ya es una mujer más madura, además, aseguró que Christian Nodal la ha ayudado a cambiar su concepción del amor.

“Con la edad que tengo, con el compañero que tengo y sobre todo con las perspectivas y el contexto, lo veo diferente. Veo cómo me ayuda más, me suma más de lo que me resta, hace que todo sea más fácil. Una persona puede llegar a conocer tu personalidad y aconsejarte con más amor y más sinceridad de lo que el resto puede hacer. Son transformaciones de madurez, de experiencias”, sentenció Cazzu.

Cazzu dejó ver que se encuentra muy feliz con su relación con Christian Nodal. Foto: IG: rollingstoneenespanol

¿Cazzu tiene considerado dejar la música una vez que se convierte en madre?

Para finalizar la entrevista, Cazzu fue cuestionada sobre los planes que tiene para su vida una vez que se convierta en madre y aseguró que su intención es encontrar un equilibrio para poder seguir con su música y disfrutar de su familia pues quiere ser una buena mamá y a la vez seguir alzando la voz pues quiere darle ese ejemplo a su heredero o heredera.

“Obviamente seguiré con la música, seguiré con la intensidad y con la pasión que siempre lo hice, pero sí con un poco más de equilibrio entendiendo que la vida es ambas cosas. Me preocupa ser una buena mamá, que mi bebé sepa que su mamá no era 'La Jefa del Trap', porque estaba re loca, sino porque tenía un montón de cosas para decir y para aportarle a las mujeres, a la música, al mundo y así seguir haciendo”, finalizó Cazzu.