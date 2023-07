VIDEO: Así fue como Jungkook de BTS presentó a su mejor amigo ante el ARMY

Recientemente, el cantante Jungkook de BTS realizó una transmisión con sus fans para presentar a uno de sus mejores amigos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el horario en que se conectó, pues eran las 4 de la madrugada cuando el artista surcoreano se unió a la plataforma de Weverse con el ARMY.

¿Quién es el mejor amigo de Jungkook?

El maknae de BTS es conocido por tener muchos conocidos dentro de la industria del K-Pop, pero hace poco presentó a uno de sus mejores amigos en un en vivo que duró apenas unos minutos. Según reveló una vez el cantante, Mingyu de Seventeen es una de sus personas más cercanas, por lo que quiere mucho y lo presentó ante el ARMY.

(Crédito: Captura / Weverse)

Durante el live, el intérprete de "Euphoria" mostró a Mingyu, quien se ha convertido en su amigo debido a que ambos nacieron en 1997 y pertenecen a la llamada "97 LINE". Por su parte, el integrante de Seventeen se mostró algo tímido, pero saludó a los fans de los Bangtan Boys con cordialidad y amabilidad.

Además, se mostró sorprendido, pues no podía creer que Jungkook pudiera lograr que tantas personas se conectaran solamente para interactuar con él tan tarde. "Eres realmente un senior increíble eres tan genial... ser capaz de encender un live a las 4 de la mañana sin una sola palabra...", detalló Mingyu.

Sin embargo, el "Golden Maknae" mencionó que para él era común conectarse a altas horas de la madrugada, ya que muchos de sus seguidores están en otros países donde el horario es distinto. Al final, ambos se despidieron de los internautas y agradecieron por su presencia, pero antes de esto bebieron una copa entre risas. "Que tengas un buen desayuno, que tengas un buen almuerzo, que tengas una gran noche... ¡nos iremos después de tomar una copa!", detalló Kookie poco antes de finalizar.

(Crédito: Captura / Weverse)

ARMY reacciona al live

Mientras tanto, el fandom reaccionó en redes sociales al en vivo de Jungkook de BTS con Mingyu de Seventeen y se mostró muy emocionado, ya que tenía días que el maknae no se conectaba con sus fans. Además, llamó la atención que esta vez no lo hiciera solo, pues usualmente realiza sus transmisiones en la madrugada sin compañía. "Que tiernos son los dos", "Me encanta, se está divirtiendo son su amigo" y "Ambos son tan tímidos", fueron algunas de las reacciones.

Cabe señalar que, cada vez falta menos para que el cantante de los Bangtan Boys haga su debut como solista con el material titulado "Seven", por lo que el ARMY ha estado pendiente de todas las actualizaciones y así apoyarlo cuando sea necesario.

PAL