Jungkook de BTS emociona al ARMY tras confesar quién es la persona que más ama en el mundo

El cantante surcoreano Jungkook de BTS, quien es conocido por ser el miembro más joven de la agrupación de K-Pop, ha declarado en más de una ocasión que su mujer ideal es la cantante IU, por lo que sería uno de sus sueños sería salir con ella algún dia. Sin embargo, recientemente confesó que es la persona que más ama en el mundo no es la actriz y sorprendió a sus fans, ya que muchos pensaron que diría el nombre de Lee Ji-eun.

¿Jungkook de BTS ama a la cantante IU?

Pese a que IU no es la persona más importante en la vida del maknae de BTS y no la ama, lo cierto es que la admira y respeta, pues siempre ha mencionado que la considera su crush debido a su belleza y talento. Además, la ve como una de las mejores cantantes de la industria del K-Pop. De hecho, ha acudido a sus conciertos y ha comprado mercancía oficial.

Jungkook es el menor del grupo, pero es sumamente talentoso. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Quién es la persona que más ama Jungkook de BTS?

El "Golden Maknae" ha dicho que su familia es una de las cosas más importantes en su vida, pero hace poco confesó que la persona que más le importa es alguien que ha estado con él desde que era un adolescente. Ante esto, sus seguidores, también conocidos como ARMY, pensaron que hablaba de algún amigo de la infancia, pero se sorprendieron al saber la verdad.

A través de la plataforma de Weverse el intérprete de "Euphoria" reveló que la persona que más ama en este mundo es el ARMY, nombre de sus fans. Aunque no se trata de una persona, para él sus seguidores son como uno solo, ya que su apoyo y amor lo demuestran en conjunto. "Ya no puedo imaginar mi vida sin el ARMY", detalló el ídolo de K-Pop en su mensaje de aniversario de los Bangtan Boys, quienes este 13 de junio celebran 10 años desde su debut.

Kookie aseguró que ya no puede imaginar su vida sin sus fans. (Créditos: Facebook / BTS)

ARMY reacciona al amor de Jungkook

Luego de que el cantante de BTS dio a conocer que sus fans son lo que más le importa en el mundo, estos se mostraron muy conmovidos en redes sociales, pues Kookie siempre ha demostrado lo mucho que valora al ARMY, pero nunca lo había mencionado con palabras tan tiernas. "Él no puede estar sin nosotros y nosotros ya no podemos existir sin él" y "Te amamos Kookie, eres tan puro y fiel al ARMY...", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Cabe señalar que, hace unos días, mientras estaba en una trasmisión en Werserse, Jungkook confesó que había soñado con sus fanáticos, pero se sintió preocupado, pues por primera vez pensó cómo sería su vida sin ellos. "El ARMY, no puede ser lastimado... Tuve un pensamiento sobre lo importante que es que no se lastimen, así que deben cuidarse todo el tiempo. No pueden lastimarse...", mencionó preocupado a quienes lo veían. Por su parte, el ARMY prometió cuidar de su salud, pues esperan que el maknae haga su debut como solista el próximo mes de julio.

(Créditos: Facebook / BTS)

