VIDEO | Jungkook de BTS se queda dormido en plena transmisión y enamora al ARMY

Recientemente, el cantante de K-Pop Jungkook de BTS, quien es conocido por ser una de las mejores voces de su generación, se quedó dormido durante una trasmisión en vivo y enamoró a sus fans, quienes son conocidos como ARMY, ya que afirman luce “guapo” y "hermoso" con los ojos cerrados.

¿Jungkook se quedó dormido frente al ARMY?

Kookie, como le dicen de cariño, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se durmió mientras platicaba con sus seguidores en la plataforma de Weverse, pues aseguran que lucía sumamente tierno cuando concilió el sueño frente a su celular.

“Que guapo es Jungkook hasta cuando duerme, solo miren sus ojitos”, “Me enamoré de Jeon Jungkook… hasta de la forma en cómo duerme” y “Que hermoso es Jungkook”, fueron algunas de las reacciones en Twitter.

Así enamoró Jungkook a sus fans. (Créditos: Captura)

¿Por qué se durmió Kookie, maknae de BTS?

El ídolo de K-Pop, quien también es conocido como el “Golden Maknae”, reveló que se encontraba algo cansado, por lo que no fue una sorpresa que se durmiera en la transmisión. De hecho, el ARMY cree que ha estado trabajando duro para su debut como solista, el cual podría ocurrir el próximo mes de julio.

Por otro lado, Jungkook de BTS confesó que tenía planeado mostrar a sus seguidores cómo dormía, aunque su agencia, Hybe, probablemente lo regañaría por eso. “¿Si me duermo así? La compañía se volverá loca… Ajá y ¿Qué pasará si lo hago? ¿Y si solamente me duermo?”, preguntó poco antes de dormir.

¿Recibió un regaño por parte de su compañía? (Créditos: Captura)

Antes de cerrar los ojos, el intérprete de “Euphoria” se mostró muy contento de poder hablar con sus fans, a quienes aseguró había extrañado en los últimos días, pues le gusta mucho platicar con ellos y por este mismo motivo no quería dormirse. "Me iba a dormir, pero pensé en ARMY, así que ahora no puedo. Hay veces que ronco y otras que no, pero creo que hoy roncaré. Ahora que estoy tratando de dormir, no puedo conciliar el sueño", detalló el cantante en su live.

Durante el en vivo, Kookie también presumió su ropa, una playera negra de Calvin Klein, pues pidió que le dieran mucho amor a esa marca, ya que él es uno de sus principales embajadores. "Por favor ama mucho a CK", pidió mientras mostraba su prenda.

La transmisión continuó mientras él dormía. (Créditos: Captura)

Así fue como Jungkook de BTS se quedó dormido

Tras luchar contra su cansancio, el maknae de los Bantan Boys se quedó dormido mientras abrazaba su almohada en posición fetal. Al poco tiempo, la plataforma de Weverse, la cual pertenece a la agencia Hybe, terminó con la transmisión y así fue como finalmente pudo descansar en paz.

Por su parte, algunos fanáticos se mostraron tristes, pues creyeron que podrían admirar al cantante dormir por horas y la agencia de la boyband no terminaría con el live. "Los armys amamos ver a Jungkook durmiendo, por favor no apaguen la transmisión", "HYBE nos arruinó nuestra pijamada con Jungkook" y "Odio que no nos dejen ver a Kookie durmiendo", fueron algunos comentarios en Twitter.

PAL