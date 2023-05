Jungkook de BTS estaría preparando una nueva canción para sus fans, así se llamará

El cantante de K-Pop Jungkook de BTS, quien es conocido por ser el maknae de la boyband, estaría preparando una nueva canción para sus fans, pues recientemente ha dado pistas de que su próximo album incluirá una dedicación para el ARMY. De hecho, sus seguidores están casi seguros de que pronto dará más detalles al respecto.

¿Jungkook de BTS lanzará una canción para el ARMY?

De acuerdo con algunos fans de la boyband, podría lanzar hasta dos canciones dedicados a sus fans, pero de momento esto no ha sido confirmado por la agencia Hybe, por lo que tampoco se sabe el nombre de su próximo trabajo. Sin embargo, el estreno, sería durante el evento BTS FESTA 2023 que se realizará desde el 31 de mayo hasta el 17 de junio con motivo a su décimo aniversario como banda y se especula que se llamará "My You".

"¿Se imaginan que sea una canción? como el FESTA del año pasado que Jungkook nos regaló la preciosa canción 'My You'", "Cualquiera de los miembros nos llega a lanzar una canción en este FESTA 23 como la que nos regaló Jungkook el año pasado y la mitad del fandom termina en el psicólogo, no es joda" y "¿OTRA CANCIÓN DE JUNGKOOK PARA ARMY?", fueron las reacciones del fandom en Twitter.

ARMY espera sorpresas durante la BTS FESTA 2023

Además de la posible canción dedicada al ARMY, los seguidores de los Bangtan Boys esperan más sorpresas por parte de sus ídolos, pues durante el evento podrían reunirse todos, incluyendo Jin y J-Hope, quienes se encuentran actualmente en el servicio militar obligatorio.

De hecho, también se ha rumorado que Jungkook podría interpretar un cover de "Letter" en versión acústica para sus miles de fanáticos, quienes aman escucharlo interpretando canciones de otros artistas. "¿Y si para esta fecha tendremos la presentación de la canción oculta "Letter" de Jimin ft. Jungkook? esos emojis son sospechosos ahh" y "Nada yo tengo fe que Jungkook hará un cover de 'Letter' ver. acústica", comentaron algunos ARMY.

