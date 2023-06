La conmovedora historia de un joven al que Jungkook de BTS le salvó la vida

Jungkook de BTS ha demostrado que además de ser un cantante con una excelente voz es un gran hombre, pues en más de una ocasión ha mostrado su gran corazón. De hecho, recientemente se viralizó la historia de un chico que acudía con él a la escuela primaria y asegura le salvó la vida.

¿Jungkook de BTS le salvó la vida a un joven?

De acuerdo con diversos clubs de fans de la boyband, el intérprete de "Euphoria" logró ayudar a un compañero cuando acudía a la escuela primaria. Según declaró el joven, cuando era solamente un niño y estaba estudiando la educación básica era gordo, por lo que recibía mucho odio por parte de algunos compañeros.

Sin embargo, su compañero Kookie era diferente y él siempre le mostró su apoyo. Además, lo hizo sentir bien y esto lo impulso a seguir adelante pese a los malos comentarios de los otros. "Cuando estaba en la escuela primaria, estaba muy gordo, así que me acosaron. Jungkook fue el único que me ayudó. Quiero decir que vivo bien gracias a él incluso si no se acuerda de mí. Gracias, Jungkook", detalló.

(Créditos: Facebook / BTS)

Aunque se desconoce el nombre de este hombre y Jungkook no ha hecho declaraciones al respecto, lo cierto es que el cantante de K-Pop ha dejado claro que tiene uno de los corazones más puros de la industria musical.

(Créditos: Facebook / BTS)

ARMY reacciona a la conmovedora historia

Luego de que se viralizó la historia en la plataforma de Twitter, algunos fans del cantante reaccionaron muy conmovidos y coincidieron en que Jungkook de BTS tiene un buen corazón. "Jungkook siempre tuvo un buen corazón, esto va para sus haters que se disfrazan de sus fans", "También hay que agradecerles a los padres de Jungkookie que le dieron una excelente educación" y "Desde pequeño el tenía un gran corazón", fueron algunas de las reacciones del ARMY.

