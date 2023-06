VIDEO | Así fue como Jungkook de BTS reveló que cree en fantasmas y quiere ser su amigo

Recientemente, el cantante Jungkook de BTS se reunió con sus fans durante una transmisión en vivo en la plataforma de Weverse y platicó sobre lo que ha hecho en los últimos días. De hecho, confesó que ha estado haciendo ejercicios de fuerza y pilates, pues le interesa mantenerse en forma para el lanzamiento de su disco solista, el cual podría ser estrenado en julio.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su fandom fue cuando confesó que ha estado intentado contactar con fantasmas, pues incluso compró un aparato para detectarlos y platicar con ellos, ya que le gustaría ser su amigo.

¿Jungkook de BTS cree en fantasmas?

La estrella de K-Pop dejó claro que cree en lo paranormal, pero sobre todo le interesa charlar con fantasmas, ya que le parece muy triste que sigan en este mundo y no puedan descansar como es debido. "Tenía muchas ganas de conocer a un fantasma. Así que alrededor de las 2AM... Apagué todas las luces y, ¿Conocen esos equipos que usan los cazafantasmas para detectar fantasmas? ¿Hacen un ruido? Los instalé y a las 2AM apagué las luces y esperé", reveló el maknae de la boyband.

Pese a sus esfuerzos Jungkook de BTS aseguró que no pudo platicar con ningún ser, pero esto no ha cambiado que crea en su existencia y nuevamente intente hablarles en un futuro. "Yo no descreo de los fantasmas. Yo creo en ellos. Me pregunto cuánta tristeza deben tener para seguir en este mundo. Yo quería hablar con ellos. Preguntarles cuántos años tienen y cuándo pasó, qué pasó. Podríamos hablar y tal vez podríamos haber sido amigos", puntualizó.

(Créditos: Captura de video)

ARMY pide a Jungkook que ya no llame a los fantasmas

Luego de que los fans de Jungkook de BTS se enteraron de que buscar contactar a seres del más allá, se mostraron sumamente preocupados, ya que no desean que tenga una mala experiencia "platicando" con ellos. Sin embargo, otros ARMY defendieron su causa y piden que lo dejen hacer lo que él quiera.

PAL