La "gemela" de Jungkook habla por primera vez de su verdadero parentesco con el integrante de BTS

En redes sociales se ha hecho viral Hirai Saya, una mujer que ha sido nombrada como la "gemela" de Jungkook debido a su parecido con el integrante de BTS. Ante todo el estruendo que ha causado, recientemente la celebridad habló por primera vez de su parentesco con el cantante, quien previamente ya había reaccionado a ella y a los comentarios en los que los comparan. Debido a esto, los miembros del ARMY mandaron algunos mensajes para la joven.

Hace un par de semanas, el "Golden Maknae" mencionó que sabía de las comparaciones que le estaban haciendo con Hirai, quien es esposa del actor Shim Hyung Tak, y que recientemente salió en un programa de televisión. Durante un live en Weverse, el idol, de 25 años, reconoció que eran muy similares, ya que indicó: "Oh, vi... Vi las publicaciones sobre la esposa de Shim Hyung Tak. Nos parecemos". Fue así como desató la euforia en las redes sociales, en donde se acrecentaron las imágenes en las que dejan ver que sus características físicas coincidían.

Así reaccionó Hirai Saya cuando Jungkook la mencionó

Debido a todos los comentarios que le dejaron los miembros del ARMY, la joven japonesa de 27 años subió este 3 de junio una publicación en la que mostró su agradecimiento al idol por mencionarla durante uno de sus en vivos. La ahora celebridad de internet indicó que si bien no conoce mucho de k-pop, sí sabe quien es Jungkook y BTS, por lo que estuvo muy impresionada de que el artista notara su presencia.

"Estaba súper feliz y agradecida por lo que sucedió recientemente. Para ser honesta, no estoy familiarizada con los ídolos de K-Pop, pero BTS es el único grupo que amo y Jungkook es mi favorito. El Sr. Shim está en el mismo barco. Ambos no podíamos creer si esto era real o un sueño", destacó Hirai Saya, sobre cómo el menor de Bangtan la conoce gracias a que se hizo viral debido a su parecido con el idol.

Hirai Saya se parece a Jungkook Foto: Captura de pantalla

"Sentí que estaba soñando porque el mismo Jungkook me reconoció. Gracias. De hecho, me sorprendió que muchos espectadores y fanáticos pensaran que me parecía a él porque nunca lo escuché antes. Y lo siento por BTS o los fanáticos de Jungkook, pero estoy muy agradecida ya que lo que sucedió recientemente estuvo lleno de la amabilidad de Jungkook. Gracias de nuevo y seguiré apoyando a Jungkook y la banda de k-pop", sentenció la joven originaria de Japón.