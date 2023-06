Jungkook de BTS se lanza como solista, todo sobre "Seven"

Jungkook sorprendió al ARMY tras por fin dar más información sobre su lanzamiento como solista. Después de una larga espera, su agencia BIGHIT compartió por medio de redes sociales oficiales los primeros detalles "Seven", el sencillo con el que el cantante de BTS comenzará su carrera de forma individual, siguiendo los pasos de sus demás compañeros, quienes ya revelaron sus propios proyectos después de poner una pausa con el grupo de k-pop.

Así será "Seven" de Jungkook

La mañana de este 29 de junio, la compañía de Bangtan lanzó un comunicado en sus plataformas digitales como Twitter y Weverse para dar a conocer que el llamado "Golden Maknae" hará su esperado debut como solista en julio. Aunque a principios de este mes, los medios surcoreanos habían adelantado que lanzaría un álbum para convertirse en el penúltimo integrante de la banda en revelar su proyecto individual, ahora se explicó que se trata de un sencillo digital.

"Nos complace informarles sobre el lanzamiento de 'Seven', el sencillo digital en solitario del miembro de BTS, Jungkook", se puede leer en el desplegado de la agencia, en el que también se explica que este tema inédito "es una vigorizante 'canción de verano' que seguramente les hará experimentar toda la amplitud del encanto de Jungkook. Esperamos que "Seven" lleve su diversión de verano al siguiente nivel".

Asimismo, BIGHIT adelantó que "a medida que Jungkook inicie sus actividades oficiales en solitario, les pedimos que extiendan su mayor anticipación y apoyo para su sencillo digital y muchas otras actividades por venir". Por lo que los miembros del ARMY están muy interesados por conocer qué hará el menor de BTS para promocionar su nueva canción, la cual ya se encuentra entre las principales tendencias de plataformas como Twitter, debido a que sus fans no dejan de hablar al respecto.

En tanto, Jungkook es el penúltimo integrante de BTS en comenzar con su carrera como solista, pues el primero fue J-Hope con su álbum "Jack in the box". El proyecto del menor de la banda de k-pop es muy esperado por todos los fanáticos, por lo que se puede ver cómo todos se están organizando para hacer streaming el viernes 14 de julio, fecha que está agendada para el lanzamiento de "Seven".

La canción debut de Jungkook se llama "Seven" Foto: Especial

