Jungkook de BTS salió con esta guapa actriz coreana, esto se sabe de su relación

En las últimas horas, la personalidad que está dando mucho de qué hablar es Jungkook de BTS, debido a que se ha ido destapando información sobre su reciente viaje a Los Angeles, California, en Estados Unidos. El idol no se encuentra solo, pues también está con su equipo de trabajo, sin embargo, lo que llamó la atención fue la presencia de una guapa actriz coreana con la que fue visto y que aseguran pronto presentará al ARMY.

¿Quién es la guapa actriz que está con Jungkook?

Los miembros de fandom están siguiendo muy de cerca los pasos del idol en Estados Unidos, pues quieren descubrir qué está haciendo, ya que se presume que está grabando el videoclip de su próximo sencillo, el cual marcará su debut como solista, ya que hay que recordar que tal y como lo prometió, él seguirá después de que Suga inició con sus actividades individuales y hasta comenzó un tour internacional con el que visitó varios países.

Jungkook y Han So Hee están juntos en Los Angeles Foto: Captura de pantalla

Debido a que los admiradores están muy al pendiente del cantante, notaron que otra celebridad ha visitado los mismos lugares que él. Se trata de Han So Hee, la protagonista de dramas coreanos como "Aún así", "The World of the Married" y "Mi nombre". Debido a esto, los fanáticos comenzaron a especular que tal vez la joven será la estelar de su video musical, del cual aún no se han dado muchos detalles.

Las especulaciones toman fuerza debido a que presuntamente, miembros del equipo del cantante de BTS comenzaron a seguir a la actriz en su cuenta de Instagram. Es así como poco a poco comienzan a destaparse detalles de lo que supuestamente será el debut del "Golden Maknae", quien ha comenzado a ilusionar a los miembros del ARMY con este proyecto que promete ser uno de los más exitosos.

Tras darse a conocer que ambos están en el mismo lugar, sus admiradores comenzaron a reaccionar en otras plataformas de redes sociales. "Esta es una colaboración entre mi actriz favorita y mi ídolo favorito", "¿Están los dos grabando un video musical juntos???? De todos modos, sería genial si pudieran hacer algo juntos. Estoy deseando que llegue", "Que!!!!! tengo curiosidad por esto" y "¿Supongo que es solo una coincidencia...?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Jungkook debutará en julio como solista Foto: BIGHIT

Hasta el momento no se ha confirmado si Jungkook y Han So Hee están juntos trabajando, o solo es una coincidencia. No obstante, los fans esperan que la agencia BIGHIT de más detalles del video y el nuevo álbum en solitario del integrante de Bangtan, el cual se lanzará en julio, sin embargo, aún no comienza la pre orden ni se conoce la fecha en la que será lanzado.