¿Maya Nazor estrena romance? captan a la ex de Santa Fe Klan con apuesto galán

Maya Nazor acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que comenzó a circular un video en el que se pudo ver que la ex de Santa Fe Klan se fue de fiesta con un apuesto galán y como era de esperarse, las especulaciones sobre un nuevo romance no se hicieron esperar, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos respecto a este nuevo amorío de la bella influencer, empresaria y modelo nacida en el estado de Morelos.

Fue la noche del sábado 29 de julio cuando Maya Nazor fue etiquetada en una historia de Instagram de la también influencer Michelle Ibarra a quien se le pudo ver bailando en medio de una exclusiva y lujosa fiesta donde tocaba una banda de regional mexicano. En la grabación también se pudo ver a la ex de Santa Fe Klan bailando con un apuesto joven, quien al percatarse que estaba siendo grabado decidió voltearse para que no se captara su rostro, sin embargo, esto no fue de mucha ayuda pues en dicho post etiquetaron su usuario de Instagram.

¿Maya Nazor tiene novio? Esto sabemos

El apuesto galán con el que Maya Nazor fue captada bailando es José Manuel Planells, un exitoso jugador profesional de Póker radicado en Guadalajara, quien es sumamente discreto en su perfil oficial de Instagram donde no tiene más de 13 publicaciones.

Es importante reiterar que, por ahora, ninguno de los dos involucrados ha confirmado que exista alguna relación romántica entre ambos, sin embargo, en redes sociales los seguidores de la influencer ya han comenzado a realizar distintas especulaciones y esperan que sea en los próximos días cuando la propia Maya Nazor salga a aclarar todo acerca de su situación sentimental.

Así fue captada Maya Nazor con este apuesto joven. Foto: IG: themichelleibarra

Cabe mencionar que, desde su ruptura con Santa Fe Klan, la cual, ocurrió a finales del 2022, Maya Nazor se ha mantenido soltera y apenas este sábado fue captada con algún galán pues solo se había enfocado en el cuidado de su hijo Luka y en su carrera como modelo e influencer, incluso, ha tratado de mantenerse alejada de los escándalos.

Maya Nazor presume su nueva figura y le llueven halagos

Hace unas semanas atrás Maya Nazor anunció que su actividad en redes sociales disminuiría de forma drástica debido a que se sometería a una cirugía estética, la cual, incluyó un aumento de busto y una liposucción en brazos, por lo que debió guardar reposo varios días, no obstante, la mañana de este domingo 30 de julio sorprendió a sus fans con una nueva publicación en Instagram donde presumió su nueva y estilizada figura.

Maya Nazor presumió su nueva silueta en Instagram. Foto: IG: nazormaya

Para esta publicación que constó de tres fotografías, Maya Nazor lució sus curvas con un ceñido vestido largo de licra en color blanco y para que su belleza pudiera ser apreciada en todo su esplendor realizó distintas poses con las que enloqueció a sus fans, quienes de inmediato se volcaron en halagos para la también empresaria de 24 años, quien en tan solo un par de horas logró acumular más de 130 mil likes en su post por lo que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de la industria del espectáculo.