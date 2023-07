Maya Nazor revela fecha en la que saldrá su sesión de fotos en la revista Playboy

Con la ya conocida dinámica de preguntas y respuestas, Maya Nazor reveló cuándo se realizará la publicación de las fotografías que hizo para una de las ediciones de la revista Playboy México, en Instagram la famosa dio a conocer que en el mes de agosto saldrán a la luz las imágenes en las que posó para el medio de comunicación.

Hasta el momento se desconoce exactamente la fecha de la edición de agosto, pero se prevé que sea durante los primeros días del mes que ya esté disponible y a la venta, tampoco hay indicios que Maya Nazor sea la portada o si sus fotografías estén en el interior de la publicación, pero la celebridad se ha dicho muy contenta por la oportunidad de cumplir uno de sus sueños.

Maya Nazor se hizo reconocida en la escena por su contenido en redes sociales, pero también por sostener una relación con el rapero mexicano Santa Fe Klan, la pareja estuvo por algún tiempo en un noviazgo, hasta que dieron a conocer la noticia que esperaban a su primer bebé al que llamaron Luka.

Después de algunos meses del nacimiento de su bebé, fue Maya Nazor quien comentó en su cuenta de Instagram que ya no estaba con el cantante, pues eran varias personas las que constantemente le preguntaban por su relación y aunque a la fecha siguen separados, se sabe que mantienen una buena comunicación y se les ha visto nuevamente con su hijo.

Fue durante el mes de mayo que la famosa dio a conocer la noticia a través de una transmisión en vivo que realizó en Instagram, ahí se dijo sumamente feliz de lograr uno de sus anhelos desde que estaba chica, pues aseguró que es una meta que este año cumple y desea que todos estén contentos igual que ella.

“Les cuento que pronto, pronto, pronto van a poder ver las fotos en Playboy México, es mi sueño desde que tengo unos 17 años, yo siempre les decía como a mis amigos cercanos, en esa época le decía yo a mi novio, a un ex, un novio en ese entonces, siempre les decía ‘es que yo voy a salir en Playboy en unos años, me tienen que apoyar porque yo siempre he soñado eso’”, es parte de la declaración con la que Maya anunció su primera aparición en la revista para caballeros.