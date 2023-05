VIDEO | Maya Nazor será la portada de la revista Playboy y da íntimos detalles

Mayo Nazor aseguró estar en uno de los mejores momentos de su carrera como modelo e influencer, pues confesó que próximamente saldrá en la portada de la revista Playboy México, una famosa publicación para caballeros y que con esta oportunidad cumple uno de sus grandes sueños de adolescente.

Además de ser conocida por su contenido en redes sociales, la celebridad estuvo en el ojo público cuando fue pareja sentimental de Santa Fe Klan, producto de la relación también tuvieron un hijo al que llamaron “Luka” y aunque ahora ya no están juntos, las personas los siguen vinculando sentimentalmente.

“Les cuento que pronto, pronto, pronto van a poder ver las fotos en Playboy México, es mi sueño desde que tengo unos 17 años, yo siempre les decía como a mis amigos cercanos, en esa época le decía yo a mi novio, a un ex, un novio en ese entonces, siempre les decía ‘es que yo voy a salir en Playboy en unos años, me tienen que apoyar porque yo siempre he soñado’ llevo años soñando y wow, ahora se me va hacer salir en Playboy México”, contó Maya en sus redes sociales y el video fue compartido por @Chamonic3.