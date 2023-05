Maya Nazor presume su impresionante regalo del Día de las Madres, así se lució

Este miércoles se celebró en México el Día de las Madres y muchas famosas compartieron algunos de los regalos que les hicieron en su día, una de las celebridades que mostró uno de sus presentes fue Maya Nazor, quien por primera vez festejó este 10 de mayo después de tener a Luka, su hijo con su exnovio Santa Fe Klan. La influencer publicó una foto en sus redes sociales, por lo que inmediatamente recibió el apoyo de sus millones de seguidores, que le dejaron su felicitación.

Esta 10 de mayo, la creadora de contenido, de 24 años, estuvo muy activa en su cuenta de Instagram, pues compartió varias imágenes de cómo la consintieron por ser la fecha en la que se festeja a las mamás de México. Maya recibió muchos regalos por parte de las diferentes marcas con las que colabora, ya que hay que recordar que también es modelo de internet, sin embargo, hubo un obsequio que fue muy especial y que enterneció a sus 5.3 millones de seguidores debido a que era un remitente muy especial.

Maya Nazor celebró su primer Día de las madres IG @nazormaya

Maya Nazor presume su regalo del 10 de mayo

Al final de los festejos, la influencer compartió en su Feed y sus historias de la plataforma de Meta una foto en la que presumió su impresionante regalo del Día de las Madres. Nazor mostró un gran ramo de rosas que le dieron sus hermanas Farah y Ximena, quienes son muy cercanas a ella y han estado juntas ayudándole cuidando a su bebé, el cual está a punto de cumplir un año en los próximos días. La ex pareja del rapero guanajuatense se conmovió con el presente que le dejaron sus familiares y por ello lo compartió con sus admiradores.

En sus Instagram Stories dejó ver que además del gran ramo de rosas, también le regalaron una caja misteriosa de la cual no dio a conocer que contenía, no obstante, sí escribió un mensaje de agradecimiento para Farah y Ximena. "También tengo a las mejores hermanas del mundo. Las que siempre me dan más fuerza y me motivan. Las amo", colocó la influencer que etiquetó a las jóvenes, que igual que ella han comenzado a destacar en las redes sociales como creadoras de contenido.

En tanto, en su perfil, Maya Nazor publicó una fotografía cargando las rosas. En la imagen se observa a la influencer sentada en una cama y luciendo un minivestido rosa, combinando así su prenda con su regalo. A pesar de que la pieza no se veía por completo, se vislumbraba que era ajustada y que tenía un corte strapless con una tira en medio que se amarraba al cuello, por lo que era un look que sigue con su estilo sensual y muy chic, que la hacen un ejemplo de moda para las madres jóvenes.

Las hermanas de la influencer le regalaron un ramo de rosas IG @nazormaya

La creadora de contenido celebró oficialmente su primer 10 de mayo, pues hace un año se convirtió en mamá de Luka, su pequeño con Santa Fe Klan. En este día la joven también compartió una serie de fotos junto a su bebé que conmovieron a sus fans, pero que igualmente generaron mucha polémica, debido a que tenían una indirecta para Ángel Quezada, nombre real del cantante de "Así soy", quien presuntamente no ha estado junto a su hijo después de su separación.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor festeja el Día de las Madres con espectaculares fotos y le manda indirecta a Santa Fe Klan

Maya Nazor presume body estilo animal print en su salida de shopping