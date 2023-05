Maya Nazor festeja el Día de las Madres con espectaculares fotos y le manda indirecta a Santa Fe Klan

Este 10 de mayo, todos se encuentran de manteles largos festejando a sus madres, hecho que no pasa desapercibido de parte de los famosos e influencers. En el caso de Maya Nazor lo hizo por partida doble, pues tiene en su vida a Luka, además de que compartió fotografías a lado de su progenitora, quien es muy parecida a ella.

En primer lugar, con un emotivo mensaje, la originaria de Cuernavaca, Morelos, se dirigió a su pequeño a quien le aseguró que es lo que más adora en el mundo. Incluso le agradeció al universo por darle la dicha de convertirla en madre, hecho que ha propiciado que valore "más la vida, me valoro más a mi", escribió en una publicación realizada en su cuenta de Instagram.

"Soy la más afortunada de ser tu mami. Gracias Luka por hacer de mis días los mejores con sólo verte y tenerte a mi lado. Eres y siempre serás lo que más amo en esta y en todas las vidas en las que estaremos juntos. Mi niño de luz, mi niño de polvo de estrellas, eres magia pura, amor puro... TE AMO!", se puede leer en el mensaje de Maya Nazor.

Maya Nazor junto a su pequeño Luka (Foto: IG @nazormaya)

Sin embargo, la influencer escribió algo que hizo sospechar a sus seguidores que podría ser una indirecta para su ex Santa Fle Klan, de quien se separó y que ahora parece tener un tórrido romance con Karely Ruiz, aunque no han confirmado nada ninguno de los dos. "...mi amor real y verdadero...", puso dejando ver que ya no existe nadie más después de su hijo Luka.

Tras la publicación de las fotografías, Maya Nazor confesó que no pudo evitar llorar por la nostalgia que sintió al recordar la emoción por querer tener a su hijo entre sus brazos cuando estaba embarazada. "La vida se me hacía tan complicada y un poco triste, pero ahora, un año después te tengo a ti y lo tengo todo", escribió en sus historias de Instagram.

Maya Nazor ha estado al pendiente todo el tiempo de su hijo (Foto: IG @nazormaya)

La ex de Santa Fe Klan le aseguró a Luka que siempre tratará de ser la mejor madre para él y hacerlo feliz, además de cuidarlo. Al final le agradeció por haberla elegido como su "mami". El hijo de los famosos cumplirá un año el próximo 30 de junio, por lo que se espera que Nazor festeje a lo grande. La joven también le dedicó un espacio a su madre a quien le deseo que tuviera un feliz día, recordarle que la ama y agradecerle que por ella es una mujer hecha y derecha.

Maya Nazor le recordó a su madre que la ama (Foto: captura de pantalla)

