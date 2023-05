¿Venganza? Maya Nazor protagoniza video musical tras éxito de Karely Ruiz y Santa Fe Klan

El romance de Karely Ruíz y Santa Fe Klan sigue dando de qué hablar tras el lanzamiento de su canción “Sabes”, cuyo videoclip subido de tono compartieron en OnlyFans. Ahora todo indica que Maya Nazor habría respondido con un nuevo proyecto en el que protagoniza un clip musical.

La modelo regiomontana ha compartido algunas postales en redes sociales con las que muestra detalles de su relación con el intérprete de “Te iré a buscar”, algo que ha despertado sospechas entre sus fans quienes aseguran que se trataría de una estrategia para incrementar su popularidad pese a las románticas imágenes que dirían lo contrario.

Crece polémica por romance entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan. Foto: IG @karelyruiz

El romance desató una serie de indirectas entre Karely Ruiz y Maya Nazor, quien habría respondido a la más reciente canción de su expareja y padre de su hijo con un nuevo proyecto en el que es la protagonista del video en la canción “Polémica” de Cris Mj. Aunque la joven influencer no ha dado más declaraciones al respecto, sus seguidores lo han tomado como una nueva “tiradera”.

Karely Ruiz se disculpa

La también influencer, de 22 años, compartió una serie de videos en los que aseguró no tener amigas que se desenvuelvan en el mismo medio lanzando así una indirecta a Maya Nazor luego de que ésta compartiera un mensaje que los internautas interpretaron como la primera indirecta.

Ante la ola de críticas que recibió, Karely Ruiz compartió un mensaje en el que pide disculpas: “Solamente quiero decir que estoy en mi mejor momento, por eso me desaparecí un rato, pero estoy arrepentida de muchas cosas que dije y quiero pedir disculpas. Me dejé llevar, soy una persona que no mide sus palabras”.

Pese a encontrarse en el ojo del huracán, Karely Ruiz continúa su romance con Santa Fe Klan y las imágenes compartidas en redes sociales demuestran que se han convertido en una de las parejas favoritas de las redes sociales.

