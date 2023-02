Maya Nazor: 3 vestidos para mamás jóvenes que buscan conquistar la primavera

Maya Nazor se ha convertido en una modelo de redes sociales, por lo que muchos de sus seguidores quieren lucir igual que ella cada temporada. La exnovia de Santa Fe Klan ha presentado diferentes looks con los que conquista la red, no obstante, son los vestidos cortos con lo que logra demostrar que las mamás jóvenes siguen presumiendo su silueta, sobre todo ahora que será primavera y las temperaturas se elevarán, así que las piezas pequeñas serán un básico en el guardarropa.

La influencer, de 24 años, es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, en donde suma 4.6 millones de seguidores, cifra que va en aumento debido a que constantemente comparte contenido sobre su día a día y sus mejores atuendos, pues hay que recordar que después de la separación de Ángel Quezada, nombre real del rapero guanajuatense con el que tuvo un hijo, Maya decidió seguir su camino como influencer de moda y estilo de vida.

3 vestidos de Maya Nazor ideales para mamás jóvenes

La joven se convirtió en mamá de Luka apenas el año pasado, y a pesar de esto sigue luciendo vestidos juveniles, con diferentes diseños, los cuales resaltan su silueta curvilínea, que recuperó a pocos meses de dar a luz, pues ahora que su bebé tiene 7 meses, Nazor se ha dejado ver con coquetos atuendos, con los que demuestra que todas las mujeres pueden seguir utilizando prendas cortas y ajustadas, tal y como ella lo hace en la plataforma de Meta, en donde comparte algunas fotos de sus looks del día.

En las últimas semanas, si bien Maya Nazor a presumido piezas con transparencias, también ha cautivado con vestidos mucho más discretos, como son los lisos, los cuales predominarán la próxima temporada de primavera-verano, ya que hay otras famosas y celebridades de internet que de igual forma lo han lucido con distintos estilos. Sin embargo, la ex pareja del intérprete de "Así soy" se ha convertido en un referente de moda para las madres jóvenes que buscan una fuente de inspiración para verse chics.

La modelo de internet ha mostrado en la plataforma de Meta diferentes diseños, desde aquellos que sólo son piezas que poseen tirantes, hasta aquellos que son más arriesgados como los de estilo cut out, una tendencia que le gusta mucho a Maya, ya que la ha mostrado en diferentes conjuntos. No obstante, la tiktoker enseña que con los vestidos con cortes y aberturas en la zona del abdomen se puede hacer la ilusión de recudir la cintura.

Además, de lucir vestiditos entallados para delinear su figura, Maya también sabe muy bien cómo combinarlos y darles ese toque juvenil que muchas están buscando. La creadora de contenido lleva como complemento un calzado cómodo, pero también moderno, como pueden ser desde tenis, hasta botas altas y bajas, demostrando que se puede seguir las tendencias sin dejar de lado el confort y también la practicidad, ya que esto es algo que buscan todas las mamás.

La influencer ha sido duramente criticada desde que terminó su relación con Santa Fe Klan, debido a que se corrió el rumor de que le había exigido una pensión de más de 200 mil pesos, lo que provocó descontento entre los fans del rapero. Sin embargo, Maya no le ha hecho caso a los comentarios negativos y sigue su carrera en las redes sociales, tanto en su cuenta de Instagram, YouTube y TikTok, esta última es donde tiene más éxito.

