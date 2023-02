Maya Nazor eleva la temperatura al posar con un vestido transparente y mostrar su lencería

Maya Nazor volvió a elevar la temperatura después de que compartiera en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que modeló uno de los vestidos más reveladores que ha mostrado, ya que la exnovia de Santa Fe Klan apareció en una pieza transparente que le permitía enseñar su lencería. Como era de esperarse, la influencer recibió cientos de reacciones, tanto positivas como negativas, pues aún no se salva de las críticas de los usuarios de redes sociales.

La creadora de contenido se ha convertido en un ícono de la moda para varias jóvenes, ya que su estilo arriesgado e innovador gusta mucho a sus millones de seguidores, quienes siempre dejan palabras halagadoras en sus cuentas oficiales. Maya ha utilizado sus redes para presumir sus looks que van desde ajustados vestidos, diminutos bikinis y hasta fajas y corsets que la hacen ceñir su silueta y definir su mini cintura, la cual ha recuperado tras su embarazo de Luka, su hijo con el rapero guanajuatense.

Maya Nazor presume vestido transparente

Este martes, la también modelo de internet publicó en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 4.5 millones de seguidores, unas imágenes en las que se lució con un vestido trasparente, con el cual además de dejar ver su curvilínea silueta, mostró la lencería que llevaba. Nazor, de 24 años, encendió la red con estas postales debido a que consiguió varios cometarios de sus fanáticos, quienes le dejaron algunos halagos y miles de "likes".

Maya Nazor muestra su figura en vestido con transparencias IG @nazormaya

En las fotos, Maya Nazor aparece en un cuarto que tiene unas cortinas claras en el fondo, las cuales fueron el escenario perfecto para que enseñara este arriesgado look, que es uno de los más atrevidos que ha dejado ver en sus cuentas oficiales. La prenda en negro destacó por su estampado con líneas en tonos azules, naranjas y grises, así como por ser ajustada, modelando su esbelta y curvilínea, que es tan admirada por sus fanáticos, que no pararon de dejarle mensajes en los que reconocen su belleza.

"La energía no miente, lo sabes", fue la frase con la que la expareja del intérprete de "Así soy" compartió la publicación en la que se le ve modelando su vestido ajustado de transparencias, pieza que la permitió mostrar su lencería en color negro. La prenda interior destacaba por su top strapless y su pequeña panty, con la cual comprobó que a pesar de convertirse en madre hace siete meses, aún tiene una silueta curvilínea y definida.

La influencer se luce con atrevidos looks IG @nazormaya

"Hermosa", "La más bellaaa", "Me encanta", "La mamá más hermosa", "Eres una Barbie", "Chulada de mujer" y "Tan linda", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, que también está llena de emojis de fuego, caras enamoradas y corazones, por mencionar algunos. A pesar de que recibió el cariño de sus admiradores, no se salvó de los mensajes negativos de aquellos que aún la juzgan tras su separación de Ángel Quezada, nombre real del intérprete de "Te iré a buscar", y supuestamente exigirle una pensión de 200 mil pesos.

Maya Nazor cada día tiene más fama como una influencer de moda y estilo de vida, ya que en sus redes sociales suma millones de seguidores, como es el caso de sus cuentas de Instagram, YouTube y TikTok. La ex novia del cantante es un ejemplo para muchas mujeres, sobre todo para aquellas que son madres jóvenes, debido a que no deja de lucir prendas reveladoras con las que exhibe su lado más sensual y cautivador, como lo hizo en su última publicación con su vestido transparente.

La modelo de internet conquista a sus millones de admiradores IG @nazormaya

