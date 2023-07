Afirman que Jungkook de BTS escribió “Seven” para Lee Yoo Bi por esta poderosa razón

A pocos días de que "Seven", la nueva canción del cantante Jungkook de BTS, sea lanzada como su primer sencillo solista, en internet se ha empezado a hablar sobre la letra, pues diversos usuarios aseguran que podría estar totalmente dedicada a la actriz Lee Yoo Bi, quien supuestamente sale con Kookie desde hace tiempo.

De hecho, algunos creen que el "Golden Maknae" decidió que la actriz Han Sohee interpretara a su supuesta pareja, ya que ambas son conocidas en Corea del Sur. Además, son dulces y lucen más jóvenes de lo que en realidad son.

Kookie debutará como solista. (Créditos: Hybe)

¿Jungkook está enamorado de Lee Yoo Bi?

Aunque Jungkook de BTS no ha hablado sobre su presunto noviazgo con Yubi, lo cierto es que en redes sociales se sigue charlando al respecto, pues algunos internautas coreanos aseguran que realmente son pareja y mencionan que en Corea del Sur todos saben lo enamorados que están.

Por si fuera poco, otros afirman que "Seven", el sencillo con el que debutará como solista Kookie, es una canción dedicada a su supuesta pareja, ya que la letra habla de una persona que ama, pero tienen dificultades para estar juntos. Además, en el teaser, se puede ver al cantante discutiendo con la actriz Sohee en un restaurante mientras todo a su alrededor se desmorona.

Jungkook en el video de "Seven". (Créditos: Hybe)

"Solo puedo decir que ya filtraron la letra de ´'Seven' en el grupo donde estoy y definitivamente está dedicada a su novia Lee Yubi. Jungkook decidió poner la representación femenina de la actriz Han Sohee para dejar claro que tiene pareja mujer y es hetero", detalló una usuaria de Twitter.

¿De qué trata la letra de "Seven?"

Pese a que solamente se ha filtrado un pequeño pedazo de la letra de "Seven", el ARMY se ha dado a la tarea de traducirlo en tres versiones, pero hasta el momento cualquiera de las traducciones queda con una pareja que tiene que superar las adversidades para estar juntos. "El peso del mundo sobre tus hombros, besé tu cintura para aliviar tu mente", se lee en una de las versiones.

"Seven" será estrenada el siguiente 14 de julio, por lo que los seguidores del "Golden Maknae" se encuentran muy emocionados, ya que será la canción principal del primer disco en solitario de la estrella de K-Pop. "Me encanta su voz, estoy segura de que voy a amar su canción. Jungkook todo lo hace bien", "Apoyemos a Jungkook, se merece todo el apoyo y cariño de ARMY" y "La voz de Jungkook es increíble, me encanta demasiado", fueron algunas de las reacciones al adelanto de la canción.

Kookie debutará el 14 de julio. (Créditos: Hybe)

