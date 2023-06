FOTO: Así reacciona Lee Yoo Bi a los rumores de citas entre Jungkook de BTS y Han Sohee

La actriz Lee Yoo Bi, quien ha sido relacionada con el cantante Jungkook de BTS, respondió a través de sus redes sociales a los rumores de citas que ha tenido el maknae con Han Sohee, quien es conocida por su participación en los K-Drama "My Name" y "K Project". En su último post, la joven artista dejó claro que no le preocupan las especulaciones de los internautas y dejó sorprendidos a todos con su reacción.

¿Cómo reaccionó Lee Yoo Bi a los rumores de citas de Jungkook?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz surcoreana compartió un post donde aparece con un cabello diferente al que tenía la última vez. En las imágenes su pelaje luce de un tono cobrizo, además, presume un minivestido color rosa pastel con un saco estampado de cuadros y una bolsa blanca.

(Créditos: Instagram / @yubi_190)

Asimismo, se mostró muy sonriente y segura de sí misma, por lo que los rumores de Kookie con Han Sohee parecen no afectarle en lo más mínimo. Sin embargo, nuevamente volvió a colocar la restricción de comentarios, por lo que nadie logró reaccionar a su última publicación.

Yubi aparece con nuevo look. (Créditos: Instagram / @yubi_190)

¿Jungkook de BTS sale con Han Sohee?

Hasta el momento, la agencia del cantante de K-Pop no ha confirmado que se encuentre en un romance, por lo que no mantiene una relación con Lee Yoo Bi ni con Han Sohee. De hecho, se encuentra trabajando en su disco solista y viajó a Los Ángeles, California, para grabar su video musical.

Según el ARMY, Jungkook viajó a Estados Unidos para preparar su primer sencillo y por esta razón llegó junto a la actriz Han Sohee al aeropuerto de Incheon, en Seúl, Corea del Sur, pues ella sería el personaje principal de su nuevo (Musical Video) MV, el cual podría estrenarse el próximo mes de julio.

"Especulan que Jungkook habría estado trabajando junto a la actriz Han So Hee en una misteriosa locación", "Han Sohee en el MV de Jeon Jungkook es una fiesta para los ojos, pero por ahora es solo un rumor... no esperen demasiado amigos" y "¿Cómo que Han Sohee llegó el mismo día al aeropuerto que Jungkook? ¿Si va a salir en un MV como decían? Omg quiero saberlo todo", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

