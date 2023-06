Hallan nuevas pruebas de que Jungkook de BTS sale con Lee Yoo Bi y el ARMY enloquece

Hace unas semanas, el rumor de que Jungkook de BTS y Lee Yoo Bi son novios tomó fuerza tras una serie de imágenes que se filtraron en redes sociales. Sin embargo, esto no ha sido confirmado hasta el día de hoy y todo lo que se ha compartido en redes son suposiciones.

De hecho, recientemente se viralizó una serie de fotos donde supuestamente se comprobaría que Jungkook y Yubi son pareja, por lo que los fans de la boyband, conocidos como ARMY, se mostraron sorprendidos, ya que muchos se niegan a creer que el maknae tenga novia y sea mucho mayor que él.

¿Cuáles son las nuevas pruebas de que Jungkook y Yubi son novios?

A través de la plataforma de Twitter una usuaria, que sigue a BTS, compartió una foto de la actriz Lee Yoo Bi donde aparece haciendo una señal muy particular a los medios de comunicación. Más tarde, mostró una imagen donde del maknae aparece haciendo el mismo saludo con la mano, por lo que las sospechas comenzaron a hacerse más grandes.

(Créditos: Especial)

Esta clase de pose es denominada "Gyaru paz" y aunque en los últimos meses muchos ídolos de K-Pop la han utilizado, lo cierto es que Kookie y Yubi empezaron a usarla casi al mismo tiempo. Por este motivo, algunos ARMY creen que ella se la pudo enseñar y por eso la utiliza ahora.

(Créditos: Dispatch)

¿Lee Yoo Bi y Jungkook de BTS son pareja?

De acuerdo con Hybe, actualmente Jungkook no tiene novia, pero no se descarta que en un futuro pueda confirmar alguna relación. Por su parte, la empresa de la actriz Lee Yoo Bi ha negado todos los rumores y aseguran que no se conocen.

A pesar de esto, los rumores en redes sociales han ido creciendo y cada vez surgen más pruebas de que presuntamente son pareja desde hace al menos 5 años, ya que en una ocasión Yubi mostró en su Instagram lo mucho que sigue al maknae..

PAL