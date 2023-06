Shakira espera que sus hijos puedan superar el dolor tras su separación con Piqué

Shakira sorprendió al volver a tocar el tema de su ruptura con Gerard Piqué, con el que terminó hace poco más de un año, sin embargo, esta vez se sinceró y habló como pocas veces de Milan y Sasha, quienes están enfrentando la separación de sus padres en medio de una traición y una cobertura mediática. La cantante colombiana expresó que espera que sus hijos puedan superar el dolor que les causa esta situación y que así, ellos disfruten de una familia, como la que no les pudieron ofrecer.

La cantante de "Te Felicito" ofreció una entrevista a la famosa revista People, en la que por primera vez reveló que se enteró de la infidelidad del exfutbolista del Barcelona, mientras que su papá se encontraba grave en el hospital. "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. (...) Pensé que no sobreviviría a tanto", relató la intérprete originaria de Barranquilla, Colombia, al medio al que también habló sobre sus proyectos personales tras su separación del que fuera su pareja por más de 10 años.

Piqué presuntamente engañó a Shakira con Clara Chía Foto: Especial

Shakira espera que Milan y Sasha superen la ruptura

Durante la conversación, Shakira reveló cuáles son sus sueños, además de los de su carrera profesional, por lo que la cantante, de 46 años, indicó que lucharía por sus hijos, Milan y Sasha. Asimismo, sentenció que esperaba que todo el dolor que sintieron por alguna situación lo pudieran superar para que esto los hicieran personas más “compasivos y empáticos”.

“Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles”, dijo la intérprete de "Antología", quien también destacó que quiere que sus pequeños sean felices y que disfruten de una familia, como la que no les pudieron ofrecer. La barranquillera comentó que desea que sean "hombres de bien" para que en un futuro cuiden sus futuras relaciones.

Shakira quiere que superen el dolor al que se han enfrentado IG @shakira

“Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”, mencionó Shakira, lo que muchos interpretaron como una indirecta para Piqué.

¿Shakira cómo ha sobrellevado su ruptura con Piqué?

La cantante también destacó que después de la ruptura con el ex defensa de la Selección Española ha “pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones”.

Shakira habló de cómo está llevando su ruptura con Piqué Foto: Especial

Tras aceptar que las canciones, como "Monotonía" y "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", le han servido como catarsis sobre su ruptura con el dueño del Kosmos, la intérprete reflexionó sobre el amor y dijo: “No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos, y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay de todo un poco”.

SIGUE LEYENDO:

Shakira se convertiría en mamá por tercera ocasión, aseguran que el papá es un "deportista", ¿Lewis Hamilton?