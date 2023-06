Así se enteró Shakira de la traición de Gerard Piqué, en medio de otro difícil momento: “Mi hogar se desmoronaba”

Ha pasado un año desde que Shakira anunció el fin de su relación con Gerard Piqué, un momento que dejó huella en la cantante debido a la intensa crisis por la que atravesó tanto en su vida amorosa como familiar. Y es que mientras se enteraba de la infidelidad del exfutbolista con la estudiante Clara Chía Martí, su padre se debatía entre la vida y la muerte tras un fuerte accidente por el que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Aunque la pareja intentó mantenerse alejada de la polémica por su ruptura, pronto los detalles se filtraron y el motivo salió a la luz mientras la barranquillera retomaba su carrera que puso en pausa, tal y como ella misma lo reveló, para que pudiera ser el exjugador del FC Barcelona quien triunfara. En medio del éxito de canciones como “Te felicito” y “Monotonía”, dedicadas a su expareja, también enfrentaba un difícil momento.

Shakira se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué por la prensa. Foto: IG @shakira

En entrevista para People en Español, la cantante colombiana habló de la manera en la que se enteró de la traición de Gerard Pique. Todo ocurrió a través de los medios de comunicación y los videos que se filtraron donde se puede ver que, supuestamente, Clara Chía visitaba al también empresario en la lujosa mansión que compartían como pareja mientras ella se encontraba de viaje con sus hijos, Milan y Sasha.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, seme iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo, que tanto había necesitado”, dijo la cantante.

Salud del padre de Shakira

El padre de la cantante, William Mebarak, fue hospitalizado de emergencia luego de que resultara gravemente herido por un accidente durante su visita en Barcelona por la primera comunión de su nieto, Milan, y en la que buscaba acompañar a Shakira en los momentos difíciles por su separación: “Fue a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación”

A principios de junio el padre de Shakira fue sometido a una nueva cirugía en un hospital de Cartagena y ahora la cantante habla de su estado de salud: “Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un Covid, dos accidente, una neumonía y cinco cirugías (…) Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia”.

Aunque Shakira no habló sobre los rumores de romance con Lewis Hamilton, indicó que es poco el tiempo libre que tiene por lo que trata de dedicárselo a su familia e hijos: “Intento trabajar o hacer algo divertido cuando están en el cole o cuando están con el papá, el esto del tiempo estoy con ellos para ellos, trabajando para ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiente, reconstruyendo el nido”.