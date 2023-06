La cláusula con la que Shakira impediría el compromiso de Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía se han convertido en el centro de atención debido a que supuestamente están próximos a anunciar su compromiso, así que con la noticia se han comenzado a correr algunos rumores, como por ejemplo, el de la presunta cláusula que tiene en su acuerdo de separación con Shakira, la cual le impediría hacer efectivo su pacto prenupcial con su novia, pues involucra a sus hijos Milan y Sasha directamente.

Este fin de semana será una fecha importante para la familia del exfutbolista del Barcelona, pues se casa el hermano del deportista, Marc Piqué, con su novia María Valls. Sin embargo, esta no es la única razón por la que los amigos y seres queridos del dueño del Kosmos estarían celebrando, ya que también Gerard presuntamente aprovecharía para pedirle matrimonio a su novia de 24 años de edad, con la que comenzó a salir oficialmente desde el año pasado tras su separación de la originaria de Barranquilla, Colombia.

La pareja podría comprometerse este fin de semana Foto: Archivo

¿Cuál es la cláusula que utiliza Shakira contra Piqué y Clara Chía?

A pesar de que estarán todos presentes en la celebración, los grandes ausentes serán Milan y Sasha, pues la intérprete de "Te Felicito" no les dejó quedarse más días con su papá. Y es que según establece el acuerdo de separación que firmaron Shakira y Piqué, el ex defensa de la Selección Española tiene derecho a estar 10 días al mes con ellos, y pasar una temporada de las vacaciones de verano, la cual se terminó el pasado 19 de junio, por lo que los regresó a Miami, Florida, en donde viven con su mamá.

De acuerdo a diferentes medios, este sería el acuerdo que Shakira utilizaría para boicotear el compromiso de su ex con Clara Chía Martí. Sin embargo, no es lo único que estipula pacto de separación, pues además se ha dado a conocer que supuestamente hay una cláusula en la que se establece que los menores, de 11 y 9 años, no pueden convivir con la actual pareja de su papá, por eso durante su más reciente viaje a España, la joven se mudó a casa de sus padres.

Shakira tiene una cláusula para que los niños no convivan con parejas de Piqué Foto: IG @shakira

"De hecho, Clara Chía, en esta ocasión, cuando ha llegado Piqué con sus hijos, se ha mudado a casa de sus padres. En lugar de compartir la vivienda, ha estado en casa de sus padres. Piqué estaba diciendo: 'No me deja a los niños. Si me los deja no puedo llevar a mi actual pareja'. Era un poco como 'me lo está poniendo tan difícil que al final, se los llevo'", dijo el conductor Pepe del Real en "El programa de Ana Rosa".

Asimismo, explicó que la barranquillera estableció en el documento una condición que "marca o regula quién puede estar en la casa y convivir con los niños", esto con el fin de que los menores no se expongan a posibles relaciones temporales de Piqué, quien supuestamente le fue infiel a la cantante de 46 años; asimismo, el principal objetivo es que Milan y Sasha, tengan una estabilidad tras la ruptura de sus padres.

El abogado del exfutbolista ha negado que exista la cláusula Foto: Especial

A pesar de que desde que Shakira y Piqué se separaron, las especulaciones sobre la supuesta cláusula en contra Clara Chía se hacen cada vez más grandes, el abogado del exfutbolista, Ramón Tamborero, destacó que es falso, ya que "en ningún caso se podría, eso sería un pacto nulo porque no les puedes impedir que se relacionen". En tanto, otros expertos en leyes coinciden que esto sería casi imposible debido a que no lo permitiría un juez.