FOTOS: Kendall Jenner enloquece a sus fans con íntima sesión fotográfica para una reconocida revista

Kendall Jenner acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió en Instagram una serie de fotografías pertenecientes a la íntima sesión que tuvo con la revista de vida y estilo del Wall Street Journal en la cual, dejó en claro por qué es considerada como todo un referente de la moda a nivel internacional, por lo que, como era de esperarse, la bella modelo y empresaria se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula mundial.

Como se mencionó antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Kendall Jenner realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo la intención de promocionar la entrevista que concedió para WSJ Magazine donde además de derrochar estilo y mostrar algunos aspectos de su intimidad, también habló sobre sus planes a futuro y aseguró sentirse “fuera de lugar” en su famosa familia pues aseguró que no se considera una Kardashian.

Kendall Jenner dio una cátedra de moda para el verano. Foto: IG: kendalljenner

Las íntimas y glamorosas fotos de Kendall Jenner

La primera fotografía que compartió Kendall Jenner en su publicación fue la de la portada de la WSJ Magazine, en la cual, apareció cubierta con una toalla Missoni y con otra de estas prendas cubriendo su cabeza y se le pudo ver sumamente relajada cerrando los ojos y con dicha pose quiso proyectar que así es como se encuentra su vida actualmente y así mismo lo confirmó en la entrevista que concedió.

Kendall Jenner derrochó estilo con estas postales. Foto: IG: kendalljenner

En otras fotografías, Kendall Jenner dio una cátedra de moda con distintos outfits que serán tendencia en el verano pues derrochó estilo con un vestido strapless de mezclilla, posteriormente se lució usando un traje de baño de talle alto y encima de este estaba usando un suéter naranja de mangas y cuello largo.

Kendall Jenner es considerada como todo un gurú de la moda. Foto: IG: kendalljenner

En otra fotografía, Kendall Jenner se dejó ver jugando con una manguera de agua y estaba usando un traje de baño poco habitual en ella pues se trataba de una entallada blusa de manga larga y un mini short y ya cuando se puso más seria, dejó ver la impactante belleza de su rostro con un retrato en el que se pudo ver que estaba usando una blusa negra con un estampado de cerezas y también estaba usando un par de aretes que simulaban ser este exquisito fruto.

Kendall Jenner provocó más de un suspiro. Foto: IG: kendalljenner

La presunta novia de Bad Bunny también enloqueció a sus fans con una serie de fotos donde se dejó ver desde la intimidad de su cama, sin embargo, todas y cada una de las imágenes en cuestión fueron sumamente cuidadas para que la modelo no enseñara de más y para finalizar terminó luciendo un look que es ideal para la playa pues lució su estilizada figura con un traje de baño en color blanco y encima de este estaba usando una falda de encaje que le permitía mantenerse fresca y en la zona de su torso estaba usando una camisa a cuadros que dejó abierta para que pudiera lucir su belleza en todo su esplendor.

Kendall Jenner se llevó cientos de halagos por su arrolaldora belleza. Foto: IG: kendalljenner

Kendall Jenner no se identifica con el apellido Kardashian

Como era de esperarse, las fotografías de Kendall Jenner causaron un gran furor entre sus fans, prueba de ello es que hasta el corte de esta redacción ya acumulan más de 1.8 millones de likes, además, los elogios han llegado por miles y como se dijo antes, las declaraciones que realizó en la referida entrevista resultaron un tanto controversiales pues dijo que no se siente identificada como Kardashian debido a que no quiere ni sabe cómo lidiar con la fama, además, aunque no confirmó su romance con Bad Bunny, confesó que sí pretende ser mamá en un futuro y hasta reveló que cuando eso ocurra pretende dejar California pues le gustaría criar a sus herederos en un ambiente más tranquilo.