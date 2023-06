Kendall Jenner presume el escote más revelador del verano con pezoneras de flores

De nueva cuenta Kendall Jenner se encuentra en la mira mundial y esta vez no es por su controversial comportamiento al estar con Bad Bunny, sino por presumir el look más revelador en el que las transparencias y las pezoneras de flores quedaron a la vista; aunque para muchos esta combinación resulto icónica y la clara advertencia de una nueva tendencia del verano, para muchos fue un rotundo fail que hay que evitar.

A pesar de las críticas, tanto buenas y malas, la modelo mejor pagada del mundo logró la meta de cualquier look: impresionar a todos, forjar un estilo y volverse viral. Por supuesto, su reveladora y polémica combinación llamó aún más la atención por llevarla en un minivestido entallado a la figura y con el que se mantuvo fiel al estilo sensual que ha presumido en los últimos meses.

FOTOS: Kendall Jenner presume el escote más revelador del verano

Por medido de sus historias de Instagram Kendall Jenner compartió un video y una foto posando desde un lujoso yate y para la ocasión no dudó en demostrar que si alguien conoce de las firmas más exclusivas de moda y además tiene un adelanto de las colecciones que se verán en los próximos meses, es ella. La razón es que sorprendió al lucir un diseño de David Koma de su colección otoño 2023 en donde las flores se hacen presentes de la forma más icónica.

Las flores en 3D serán tendencia este verano y otoño. (Foto: IG @kendalljenner)

El minivestido con el que la miembro del clan Kardashian conquistó las redes destaca por un diseño entallado y con el que la modelo presumió su figura alargada y con forma de reloj de arena; aunque llama la atención un elegante color negro, éste sólo se hace presente debajo del busto y hasta el ruedo de la prenda. Por el contrario, para acompañar un escote halter el diseñador no dudó en apostar por las transparencias nude que dejan poco a la imaginación y cubrir lo revelador del outfit con pezoneras de flores rojas y una bufanda para darle el toque chic al cuello.

Para completar su look, Kendall Jenner se lució con un par de tacones negros y puntiagudos, pero las críticas en redes no tardaron en aparecer, pues el detalle de las pezoneras de flores no fue bien recibido por muchos, aunque algunos amantes de la moda salieron a defender a la famosa de 27 años por atreverse a lucir el outfit más revelador del momento y que no es la primera vez que se luce.

Aunque los escotes reveladores resultan muy polémicos para muchos, diversas firmas reconocidas han apostado por llevarlos a sus diseños, especialmente con los vestidos lenceros y otros aún más elegantes; el truco está en dejar uno o dos pechos sin trozo alguno de tela, para en su lugar agregar el detalle de las pezoneras de flores. Según Loewe, Schiaparelli o el propio David Koma, lo ideal es que este detalle sobresalga en un diseño en 3D para darle un toque más chic a los looks.