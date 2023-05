Kendall Jenner nos enseña a usar un vestido de transparencias con bikini a la vista

Los vestidos de transparencias llegaron para quedarse y así nos lo han demostrado las famosas, quienes desde el otoño pasado los han agregado en sus looks más chic como en los más relajados para disfrutar de la playa. Tanta ha sido la popularidad de este tipo de prendas que no hay edad para usarlos y así como se pueden usar después de los 50 al estilo de Salma Hayek, también se pueden llevar en un outfit más juvenil como lo demostró recientemente Kendall Jenner.

Por supuesto, las formas de estilizar estos diseños son muchas y mientras algunas celebridades han apostado por llevar ropa debajo para hacer menos revelador el look. En su última cátedra de moda, Kendall Jenner dejó en claro que este verano un vestido de transparencias se deberá llevar con un bikini a la vista. ¿El resultado?, la apuesta perfecta para derrochar estilo en la próxima temporada vacacional en la playa.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @kendalljenner)

¿Cómo combinar un vestido de transparencias?

A través de una publicación de Instagram, la modelo compartió todos los detalles del atuendo con el que se robó todas las miradas en Francia, pues en una escapada a la costa dio con la dupla perfecta para llevar las transparencias a otro nivel y sin tener que sacrificar el presumir el traje de baño más chic del momento. De acuerdo con la famosa de 27 años, lo ideal es apostar por un look total black, mientras que el diseño del vestido le da un toque distintivo a la piel, al cubrirla, pero a la vez dejarla a la vista de forma sutil y elegante.

El vestido de Kendall Jenner es magnífico destaca por un corte largo y entallado para resaltar la figura, mientras que para el resto del look destaca un corte sencillo con cuello redondo y tirantes anchos que permiten mantener la frescura que amerita el verano, por supuesto, esto también se consigue con las transparencias en color negro y que elevan el look playero. La mejor parte de un diseño como este es que se puede dejar el bikini a la vista y complementar la primera prenda.

Los bikinis de tiro bajo también se quedan para este verano. (Foto: IG @kendalljenner)

Por otro lado, para el traje de baño hay que lucir un diseño de dos prendas con el estilo clásico para que no le robe protagonismo al vestido de transparencias; por lo que los cortes triangulares, escotes en "V", cintas por detrás del cuello y la espalda, además de un color negro son perfectos para causar sensación e imponer moda durante las próximas semanas.

No olvides que los accesorios son piezas clave para elevar un look de transparencias como este y según la hermana de Kim Kardashian, un bolso de palma, lentes de sol, joyas plateadas y un par de chanchas para mantener la comodidad, son los indispensables del momento. ¿Te sumas a la tendencia que reinará en los próximos meses?, además de un outfit monocromático como el de Kendall Jenner también puedes apostar por un look colorido que te durará hasta el próximo otoño.