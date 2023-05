Mar de Regil presume el bikini azul que querrás en tus próximas vacaciones

¿Lista para las próximas vacaciones?, el verano está a menos de un mes de iniciar, pero ya logró emocionar a miles de personas que están ansiosas por disfrutar de días de descanso en la playa y tomando el sol hasta conseguir el bronceado perfecto; sin embargo, para lograr todo lo anterior el mundo de la moda no puede quedar fuera y así nos lo han demostrado las famosas al lucirse con los looks más chic, frescos, femeninos y modernos.

Si este verano quieres derrochar estilo como una experta en moda, no dudes en "robarles" las ideas de looks a las celebridades e influencers, quienes son todo un referente de las tendencias que no pueden faltar en la temporada, pues así como el Barbiecore ha conquistado a todo el mundo, el color azul ya es un básico que no puede faltar en la maleta. Así lo demostró Mar de Regil con una nueva sesión de fotos en la que demostró que este tono es el indispensable del momento y el que se puede llevar sin importar la edad.

Mar de Regil impone moda desde la playa con el bikini más femenino

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Bárbara de Regil compartió una nueva serie de fotos para recordar sus mini vacaciones del fin de semana pasado, en donde se lució como nunca con todas las tendencias en trajes de baño que no te puedes perder en los próximos meses; sin embargo, en las últimas horas presumió que un bikini azul es la apuesta perfecta para lucir juvenil, femenina y moderna.

De acuerdo con la influencer y tiktoker, el color estrella del verano será el azul celeste oscuro que resulta magnífico para contrarrestar con las pieles bronceadas del verano hasta hacerlas lucir más que nunca. Por otro lado, hace falta mencionar que apostó por un diseño moderno con un top de concha que sin duda tiene un toque inspirado en "La Sirenita" ante el próximo estreno de la película más esperada del año.

En cuanto al bottom del bañador, destaca un estilo fruncido con el que también se logra una imagen juvenil y moderna, además que llama la atención un tiro bajo que es perfecto para presumir un vientre plano y un abdomen marcado; cabe recordar que la influencer tiene la misma pasión que su madre por el deporte e incluso ha compartido todos los detalles para conseguir la figura perfecta y sin demasiado esfuerzo.

¿Cómo usar un bikini en verano?

Un look como el de Mar de Regil no está completo si no se agregan otras prendas que complementen el look como es el caso de una minifalda ajustada y con estampado de cuadros, una tendencia que ya promete dominar la moda en mujeres de menos de 21 años, pues hace unos días Loreto Peralta apostó por este print con una falda tipo colegiala. Por supuesto, hay muchos otros aspectos a considerar a la hora de llevar un bikini y a continuación te contamos cada una de ellas: